Méndez Riestra: "Oviedo tiene poca memoria de su identidad gastronómica"

El gastrónomo, escritor y presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana, Eduardo Méndez Riestra, acaba de publicar, junto con el Club de Guisanderas de Asturias, el libro "Oviedo y su gastronomía", publicado por Delallama Editorial. Un paseo por la historia y los sabores de la capital del Principado, donde el gastrónomo hace un estudio exhaustivo sobre publicaciones, mercados y restaurantes de la ciudad, enriquecido además con un recetario con 40 elaboraciones del Club de Guisanderas de Asturias. El libro llega a las librerías en el mejor de sus momentos, tras haber sido elegida Oviedo como la Capital Española de la Gastronomía, con el importante número de eventos que, por tal motivo, se van a desarrollar en la ciudad.

Señala el autor que este libro "no es una guía gastronómica, sino una búsqueda de identidad". Entre otros aspectos se hace un repaso a la historia hotelera y hostelera de Oviedo porque "la ciudad tiene poca conciencia de su identidad, poca memoria de su identidad gastronómica. Hay un desconocimiento general sobre nuestro pasado gastronómico", matiza sobre este punto.

El miembro de la Real Academia de Gastronomía y autor, entre otras obras, del voluminoso Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias, aborda al principio del libro un repaso a las diferentes publicaciones dedicadas a la cocina asturiana. Desde el primer texto gastronómico, "que no recetario", como matiza Méndez Riestra, hecho por el periodista gaditano Dionisio Pérez en su obra Guía del buen comer español, aparecida en Madrid en 1929, hasta cuantos se han venido publicando hasta hoy. Eso sí, deja claro el gastrónomo ovetense que los términos "gastronomía y cocina no es lo mismo, aunque haya quien los use indistintamente."Las primeras líneas del libro es una reflexión sobre el concepto de gastronomía porque, en sentido estricto, gastronomía es lo escrito, las normas que rigen lo que se come y lo que se bebe. Lo otro es cocina. Las normas se fijan en los recetarios y en Oviedo se escribieron y se imprimieron unos extraordinarios recetarios", dice.

Seguidamente hace un recorrido histórico por tres momentos relevantes en el tiempo y que definen la historia y la evolución de la restauración en Oviedo. "La primera ola fue a finales del siglo XIX principios del XX, cuando nacen los hoteles a la europea en Oviedo, que cuentan con restaurantes de calidad. La segunda ola la vinculo al desarrollismo de la época franquista en que la hostelería ovetense da un salto cualitativo con la aparición de locales como Casa Conrado, La Gruta, Pelayo, El Marchica, Casa Fermín..., y la tercera ola viene vinculada a la cocina de autor como sucede por ejemplo con Pedro Martino, Nacho Manzano, Javier Loya, Rodrigo Roza o Luis Alberto Martínez, por citar algunos", explica.

El libro, plagado de pasajes que recuperan del pasado locales que escribieron la historia de Oviedo en sus comedores y bares, así como los presentes en la actualidad, también reivindica para la ciudad, entre otras elaboraciones, el cachopo, los callos a la ovetense, las tortillas de merluza, la merluza a la sidra, la carne gobernada, los cabayones, las moscovitas, el Peñasanta e incluso la tortilla de patata. "Nadie podría decir de entrada que sea un plato ovetense porque la hay en toda España, pero de lo que no hay duda es que en Oviedo se consume muchísimo. Aquí la tortilla lleva muchos años enseñoreando, bastante más que en otros lugares de España y también de Asturias", explica Eduardo Méndez Riestra.

El broche de oro lo ponen esas grandes profesionales de la cocina, que son las mujeres que forman el Club de Guisanderas de Asturias que han preparado, para este libro, 40 recetas emblemáticas enrraizadas con Oviedo, hechas con el cariño y la sabiduría que las caracterizan. Las 40 recetas forman la segunda parte de este libro que sale hoy al mercado y que ya podrá ser adquirido, tanto por los ovetenses, como por muchos asturianos interesados en conocer un pasado y presente, en este caso gastronómico, en que se basa y se apoya la restauración de hoy en Oviedo. En este sentido, Méndez Riestra presentó en su día a dos instituciones de la ciudad un interesante proyecto de una exposición sobre su pasado gastronómico "para recuperar nuestra identidad, nuestro orgullo, pero aún no sé nada al respecto", recuerda Méndez Riestra.