"Interpretar ‘La Pasión según San Juan’ en estas fechas le da un plus de espiritualidad"

Andrea Marcon (Treviso, 1963) es uno de los directores y solistas más afamados y reconocidos en la música clásica. Tiene buenos recuerdos de Oviedo, del 2009, cuando dirigió musicalmente Ariodante en el Campoamor. Precisamente, fue el mismo año que se puso al frente de la La Cetra Barockorchester Basel, lo que fue el "sí, quiero" a un noviazgo que empezó en el año 1999 con su primera cita, cuando la dirigió por primera vez. Regresa a Asturias para brindar "La Pasión según San Juan" este lunes en el Auditorio junto a su orquesta y las voces de la Vokalensemble Basel. Rozando con las yemas de los dedos la Semana Santa.

–Al grano. ¿"La Pasión según San Juan"?

–Es una de las obras más importantes de la cultura occidental, de la historia de la música. Tiene el mismo valor que algo como el "Juicio Final" o "La Piedad", de Miguel Ángel. Arte al máximo nivel. Pienso en ello cuando dirijo una ópera como esta, o la "Pasión según San mateo" o la "Misa en si menor", todas de Bach. Escuchar esto como ir a la Capilla Sixtina y mirarla. Es una creación artística única y redonda y no ha perdido su poder sobre el público, tiene el mismo que hace 300 años.–Se le nota emocionado. –A todos nos conmueve algo de una belleza tan profunda. Es complicado encontrar las palabras. ¿Emocionante? Para nosotros y para el público. Es conmovedora al máximo. En los ensayos de estos días, como siempre pasa, hay músicos, y yo mismo, que lloramos en medio de las arias. No es solo música, es también una experiencia espiritual. Creer o no creer no cambia nada. Es la fuerza de la palabra y la música de Bach.

–Y la interpretan en Oviedo casi en Semana Santa.

–Exacto. Eso le da un plus de espiritualidad. Estaba escrita para este periodo de la Semana Santa y la primera ejecución fue en Leipzig (Alemania) el Viernes Santo de 1724. Es un honor saber que estamos interpretando estas notas justo 300 años después de que Bach las plasmó en papel. Te sientes en unión con el compositor. Uno que, por otro lado, nos ha acompañado toda la vida.

–Dejando la espiritualidad, ¿cómo es musical y artísticamente?

–Es una obra que demanda el máximo nivel al coro y a los solistas. Son arias muy difíciles, los coros son complicados en contrapunto, casi nunca homofónico. Y la orquesta tiene mucha aria solística. Estamos dos horas completamente vinculados y encadenados a Bach, no se para ni un segundo. Es una partitura larga que tiene una tensión increíble, pero el tiempo pasa rápido para todos. El público puede pensar que es una hora en vez de dos.

–Eso para los músicos. ¿El director?

–Es complicado porque soy muy sensible y me toca siempre muchísimo. Es algo muy fuerte. Ahora tengo 61 años y descubrí a Bach cuando tenía 10. Sus pasiones y la misma con 12 o 13 y me sigue afectando.

–También es solista ¿Tocar o dirigir?

–Son dos maneras distintas de hacer música. Los solistas nos concentramos en nosotros mismos y nos cerramos en nuestro mundo, como si tuviéramos autismo. Como director es exactamente lo contrario. El mejor es el que se olvida de sí mismo y mira por los demás, por el coro, por los músicos. Hay que todos actúen según tu batuta, pero también compartir. Hay que "comer la música" juntos, todos en la misma mesa. Un solista siempre come solo.

–Ya conoce Oviedo. ¿Qué nos cuenta?

–Pues tengo recuerdos maravillosos. Dirigí el "Ariodante" en el Campoamor, en el 2009. Por esa ópera gané el galardón a la Mejor Dirección Musical de los Premios Líricos Teatro Campoamor. Es una ciudad que conozco bien.

–¿Algún mensaje para el público?

–Los melómanos españoles son muy cultos y conocen bien las piezas más importantes. Disfrutarán de escuchar algo muy profundo, aunque no nuevo. Nuestra versión tiene algunas cosas nuevas, pequeños detalles. Eso sí, los que nunca hayan escuchado "La Pasión según San Juan" van a descubrir una obra maestra y las primeras veces todo es más intenso. Yo puedo escucharla mil veces como si fuera la primera, pero admito que la primera tiene algo. Estamos dispuestos a transmitir emociones auténticas y fuertes.