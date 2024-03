Íñigo Maguregui, urbanista: "La Vega es una oportunidad para paliar la escasez de alojamiento público"

Las viviendas que se construirán en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega "son una oportunidad para paliar la escasez de alojamiento público que existe en la ciudad". Es una de las conclusiones de Íñigo Maguregui, abogado urbanista, asesor de políticas urbanas e impulsor de la Ley de Suelo del País Vasco, sobre el controvertido papel de las viviendas en el nuevo espacio que se abrirá a la capital asturiana. El asesor de políticas urbanas participó en una de las mesas redondas organizadas por IU-Convocatoria, dentro de unas jornadas sobre La Vega que tuvieron lugar en el Edificio Histórico de la Universidad.

Maguregui compartió debate con Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda del Gobierno de Asturias. El vasco se mostró extrañado de que el Principado no disponga de una ley de vivienda propia. "Muchas comunidades autónomas la han desarrollado y para muchos proyectos no basta con los planes. Les animaría a que a partir de la Ley de Vivienda del Estado, se elabore un Ley de Vivienda de Asturias", remarcó el urbanista. Esta nueva Ley de Vivienda estatal, de 2023, le parece al abogado que tiene más de habilitación que de obligación. "Para aquellas comunidades autónomas que la apoyen será un respaldo y para las que no les parezca bien, no tendrá mucha incidencia", relata.

Durante su ponencia, Maguregui desgranó las diferencias entre vivienda libre, que puede ser asequible o no, y vivienda protegida, dentro de la cual se enmarcan la vivienda social y los alojamientos dotacionales (construidos en suelo público para atender de forma provisional, las necesidades de personas que se encuentran en una situación de necesidad). Sobre el tipo de vivienda que recomendaría construir en los terrenos que en La Vega le corresponden al Ayuntamiento, Maguregui aboga por la variedad. "Lo conveniente es que haya todo tipo de viviendas. El monocultivo sería un error. Pero los alojamientos dotacionales deben tener presencia en todos los desarrollos urbanísticos grandes que se hagan en las ciudades". Recalca también que La Vega es un ámbito de suelo público y que no tiene que funcionar con la misma lógica de los privados.

No obstante, su postura sobre el convenio firmado a tres bandas entre Ayuntamiento, gobierno regional y gobierno central es clara: "Es una gran noticia que suelo público que ha estado aislado de la ciudad se abra a ella". Por otro lado, pese a todas las medidas que se puedan tomar con la vivienda libre o protegida, el problema del alquiler en España parece difícil de abordar. "La dinámica de la demanda se está concentrando en las grandes ciudades. Luchar contra eso es complicado", dice Maguregui. Aunque da tres recetas para aliviar el problema: incrementar la oferta, movilizar vivienda vacía y prohibir los usos turísticos.

Como impulsor de la Ley de Suelo del País Vasco, recomienda para Asturias la idea de los alojamientos dotacionales, que funcionó relativamente bien allí, aunque recuerda que para ello se necesita mucha inversión. Otra buena experiencia en tierras vascas fue la movilización de vivienda vacía. "La administración pública es la arrendataria y subalquila una vivienda dando todas las garantías de que van a pagar la renta. Es una política que no le he oído hablar en Asturias y que ha sido un éxito a nivel de grandes ciudades", explicó. De La Rioja, destacó un programa de ayuda que combina la construcción y la rehabilitación de vivienda rural, que dice que también podría tener bastante sentido en la región.

Por su parte, el director general de Vivienda del Principado, Dani el Sánchez, aseguró que en España "la vivienda no está repartida según las necesidades sociales". Habló de un parque público infrautilizado y expuso la licitación de vivienda publica que efectuará el ejecutivo regional en 2024, que incluye 29 inmuebles en Oviedo. En La Malatería, el gobierno regional debutará con las primeras viviendas de uso dotacional. Jesús Daniel Sánchez no quiso valorar cuántas viviendas se deben construir en los terrenos de la antigua fábrica de armas, pero compartió una reflexión con la que cerró su conferencia. "La sociedad de hoy ha cambiado y lo que quiere vivir de alquiler de forma digna. Hay que romper el estigma de vivir en las viviendas públicas como se hace en Europa y La Vega es una oportunidad".

El tercer ponente de la jornada, el arquitecto urbanista Víctor García Oviedo afirmó que "sin ciudad, las políticas no son nada" y que La Vega hay que tratarla teniendo en cuenta la realidad actual de la región. "Tenemos una tasa de actividad muy baja. Primero hay que generar empleo y riqueza y a partir de ahí podremos vislumbrar un futuro", espetó.

Áreas metropolitanas

García Oviedo, fiel defensor de la creación de un Área Metropolitana en el centro de Asturias defendió este modelo como la solución para activar las áreas rurales y la economía de la región. Maguregui es más escéptico con este tipo de proyectos, aunque dice que desde un punto de vista funcional tiene razón. Pero matiza: "Pasó con la red de metro de Bilbao. La gente automáticamente empieza a hacer funciones que hacia en su municipio en el centro de la ciudad. Es un modelo con sus ventajas pero que no es equilibrado y que puede exacerbar aún más el centralismo".

Infografía de IU-Convocatoria por Asturies sobre una propuesta para el vial que cruzará La Vega. / LNE