Sonsoles Peralta (Vox): "La más que dudosa forma de ‘gerenciar’ del gobierno de Canteli nos va a costar mucho dinero a los ovetenses"

La concejal y portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, habla a lo largo de esta entrevista sobre la gestión del PP de Alfredo Canteli en el Ayuntamiento y advierte que su "más que dudosa forma de ‘gerenciar’ nos va a costar mucho dinero a los ovetenses". Además, denuncia que "se han perdido fondos europeos para Ventanielles y están en riesgo 5,8 millones más" y "las malas decisiones en el ejercicio de la responsabilidad pública suponen un coladero de dinero".

–¿Cómo definiría la gestión del PP en el Ayuntamiento de Oviedo?

–El Alcalde ha asegurado que había venido a "gerenciar"; esto implica saber gestionar adecuadamente los recursos del Ayuntamiento de Oviedo, sin embargo, a día de hoy, la más que dudosa forma de "gerenciar" del equipo de gobierno nos va a costar y nos está costando mucho dinero a los ovetenses. El Partido Popular, en su cómoda mayoría absoluta, no está tomando las riendas para construir el futuro de Oviedo y un Oviedo con futuro. A la vez que lastra la recuperación económica de la ciudad, las arcas municipales se han convertido en el "salvavidas" de la nefasta gestión del PP de Canteli.

–¿A qué se refiere?

–Han perdido la mitad de los fondos europeos que estaban destinados a la regeneración del barrio de Ventanielles y ahora están en riesgo 5,8 millones más porque aún no han justificado el gasto admitido. La inversión en el Mercado del Fontán supera los 4,3 millones de euros, financiado por fondos europeos que están en entredicho, pero al PP de Canteli no le preocupa perderlos puesto que tal y como ha afirmado el edil Nacho Cuesta "la reforma se hará sí o sí", aunque eso suponga hacerlo a costa de mermar las arcas públicas. Vox quiere recordar al equipo de gobierno que no juegan con "su dinero", sino con el de los ovetenses.

–¿Qué más le lleva a indicar que se está haciendo una mala gestión?

–El coladero de dinero que suponen las malas decisiones en el ejercicio de la responsabilidad pública, como por ejemplo las resoluciones de contratos que, ya adjudicados, no se han llevado a cabo. Por ejemplo, los 13.000 euros en el caso del centro social de la Florida, y ahora nos enfrentamos a una indemnización a Vectio por el contrato del Plan de Movilidad de 2017, que no sabemos cuánto nos va a costar. Si a eso sumamos el goteo de indemnizaciones, recordemos los 18.000 euros de indemnización a una ovetense por el mal estado del pavimento o de la iluminación de las calles, o 12.000€ a otro vecino por una loseta suelta, podemos deducir que la merma de los recursos por decisiones mal tomadas es más que evidente. Por no prevenir, lo vamos a lamentar.

–¿Considera que todo esto es un riesgo asociado a gobernar?

–Gobernar presupone la responsabilidad de administrar los recursos económicos y materiales, así como gestionar los intereses de la comunidad, lo que implica establecer políticas que beneficien a los ovetenses, no que les resten capacidad económica. El fantasma del Calatrava nos persigue con la deuda de IBI, pero el PP anuncia una inversión de más capital para adquirir parte del inmueble. El importe de deudores al Ayuntamiento en 2023 asciende a 45,5 millones de euros y, mientras, el equipo de Gobierno gasta el dinero en la contratación de servicios jurídicos externos para pleitos, como el de la Facultad de Minas, cuando contamos con personal cualificado en la plantilla. El gasto en horas extras de la Policía Local supera con creces las 10.000 presupuestadas al año, pero curiosamente son los agentes encargados de la seguridad de nuestras calles los que menos extras hacen. El alcalde es el jefe superior del Cuerpo de la Policía Local y su responsabilidad debe ser adecuar los recursos a las necesidades reales.

–Acaba de referirse al Calatrava. Y sobre el Asturcón, ¿qué tiene que decir?

–Los terrenos del Asturcón, a día de hoy cerrados, nos cuestan a los ovetenses más de 300.000 euros al año, y si se reiniciara su actividad como centro ecuestre supondría sumar un coste adicional de 609.000 euros anuales más en subvenciones municipales. Sin embargo, están dentro de un plan especial calificado como zona deportiva. ¿Por qué no ofrecer estos terrenos al Real Oviedo para la ciudad deportiva de nuestro club, sabiendo que los plazos se acortarían notablemente? Vox va a llevar esta proposición ante la comisión correspondiente porque Oviedo está en un momento clave y las decisiones que se tomen pueden marcar el futuro de la capital de Asturias.

–Siero también compite por llevarse la ciudad deportiva del Oviedo.

–Oviedo tiene la necesidad de afrontar retos y solucionar asignaturas pendientes. Hace falta tomar decisiones firmes y con visión de futuro. El Partido Popular tiene en su mano que la ciudad deportiva del Real Oviedo se quede en nuestra ciudad, pero con el PGO vigente sólo le puede ofrecer terrenos con tramitaciones urbanísticas que retrasan años su puesta en marcha, como Latores o La Manjoya, mientras otros concejos como Siero le ponen en bandeja, sin trabas y con muchas más facilidades terrenos al club de nuestra ciudad. Por eso proponemos El Asturcón para la ciudad deportiva del Real Oviedo.