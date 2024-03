La feria de minerales saca oro del Calatrava: "Ha sido un buen año"

Aunque el certamen de minerales, gemas y fósiles de Oviedo ha cambiado de ubicación después de 32 años celebrándose en la Escuela de Minas –el traslado de los estudios al campus de Mieres ha obligado a organizarlo en el Palacio de Congresos del Calatrava– la feria no se ha resentido, al menos en cuanto a respuesta por parte de los visitantes. Según los datos que manejan los responsables del Grupo Coleccionista Minero Investigador (Grucomi), la entidad que debutó este año organizando el evento, más de 3.000 personas se pasaron por el Calatrava a lo largo de un fin de semana en el que la mayoría de los veinte expositores que participaron en la cita hicieron buenas cajas. "Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Es la primera vez que organizamos este certamen y teníamos miedo por el cambio de ubicación, pero la verdad es que ha venido mucho público", señala Maite Bravo, la presidenta de Grucomi.

La pequeña Nieves García, durante el concurso de bateo; a la derecha, la niña Sol Juesas con una de las juezas. / Miki López

Los vendedores, la mayoría veteranos y asiduos desde hace muchos años al certamen de Oviedo, se van contentos del Calatrava. "Ha sido un buen año, la verdad es que no puedo quejarme en cuanto a ventas", asegura Félix Ángel Gómez, un gallego afincado en Francia que recorre el mundo de feria en feria, y que lleva muchos años sin perderse la cita ovetense. "Es verdad que el grueso de los visitantes compran bisutería y piezas baratas, pero yo me dedico principalmente a los minerales de colección y este año he tenido bastantes ventas de ese tipo, que son las que más interesan", explica.

Los expositores no sólo se van satisfechos con las ventas. Según explican, la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo con Grucomi a la hora de organizar el evento y las subvenciones municipales han permitido que desplazarse a Oviedo les salga más barato que acudir a otras ciudades en las que también se celebran ferias de este tipo. "Instalar aquí nuestro puesto de venta es mucho más asequible que en la mayoría de los sitios. Yo diría que Oviedo es la feria en la que menos se nos cobra a los expositores de todas las que se hacen en España", dice Casimiro Rodríguez, que viene desde Consuegra (Toledo). "La verdad es que hay mucha gente, aunque no todo el mundo compra. No obstante, al ser tan barato estar aquí es muy raro que alguno de nosotros no se vaya con ganancias", reconoce.

Visitantes frente a uno de los puestos de minerales. / Miki López

A lo largo de todo el día de ayer –el certamen se clausuró a las ocho de la tarde– la sala habilitada en el Calatrava estuvo llena de visitantes, que tuvieron la oportunidad de llevarse a su casa desde la muela de un mamut fosilizado hasta una garra de dinosaurio pasando por un meteorito de Marte o cualquier piedra preciosa. No obstante, como suele ocurrir cada edición, uno de los productos más demandados fue sin duda la fluorita asturiana. "Viene gente de toda España a por ella porque en esta región están las mejores del mundo", explica Casimiro Rodríguez.

A pesar del cambio de ubicación, se siguieron manteniendo las tradiciones. Como viene siendo habitual todos los años, los niños se convirtieron en los principales protagonistas durante la mañana del último día de la feria. Decenas de ellos tomaron parte en el concurso de bateo de oro, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Tineo y la asociación Barciaecus. "La idea es dar a conocer este deporte y animar a los más pequeños a que lo practiquen", explica Jesús Sánchez, que forma parte de Barciaecus. "Los días 26, 27 y 28 de julio de este año se celebrará en Navelgas el Campeonato Nacional de bateo de oro y el año que viene, en agosto, tendremos por tercera vez el mundial", recuerda Sánchez mientras observa cómo trabaja la pequeña Nieves García. "Ya he encontrado dos pepitas y se las voy a dar a mi madre", asegura la niña orgullosa.