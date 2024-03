El inicio de la Semana Santa ovetense sonará diferente. La procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, La Borriquilla, dará la nota musical el Domingo de Ramos con dos composiciones nuevas surgidas de la pluma del maestro Jesús Alberto Alonso Pacheco, director de la Banda Unión Musical del Principado y de la Escuela Municipal de Música de Oviedo, entre otras. La primera es una adaptación de una partitura escrita para una agrupación de cornetas; la otra, una creación original.

«Tradicionalmente tenemos un paso que bautizamos familiarmente como ‘la revirá’ e irá con una pieza musical dedicada a Jesús el Nazareno», adelanta el hermano mayor de la cofradía, Luis Ángel García. Originalmente, esa composición no estaba adaptada para tocarse por una banda, pero no cesaron en su empeño y contactaron con el autor que, casualmente, también es de apellido Pacheco. Las partituras volaron desde el sur de España hasta Oviedo, con los vientos del fervor, hasta llegar a manos del Pacheco local, que realizó los cambios pertinentes para poder ser interpretada por la Banda Musical del Principado. «Le mandamos los arreglos al creador, para que los viese, y le encantaron».

La otra composición del artista está pensada para un momento muy concreto y solemne de la procesión: la llegada a las escaleras de la Iglesia de San Pedro de Los Arcos. «Somos los únicos que no pasamos por el centro, así que cuando, de regreso, alcanzamos el inicio de las escaleras giramos el trono en dirección a la Catedral, como saludo a la ciudad», explica García. Define el momento como uno «muy especial» por varios motivos: uno, porque es un trabajo hecho en exclusividad para la hermandad; y dos, porque sonará en momento muy especial de la procesión. «El sentimiento que me invade al anticipar ese instante es el cariño».

No habrá más novedades, a excepción de la clásica de cada año. Es el adorno del paso, que los hermanos no descubren hasta el mismo domingo. Los responsables de preparar el trono son la familia de camareros García Argüelles. Tras el último ensayo en la tarde noche del sábado, se recoge la imagen en la iglesia de San Pedro, que queda a cerrada a cal y canto con los artistas. «El resto no sabemos nada, solo que cada año lleva una alegoría diferente al prendimiento, a la Última Cena...». El misterio persiste.

García está contento con la implicación de sus compañeros y de la ciudad de Oviedo, a la que agradece que la Semana Santa vaya in crescendo. «Cuando empezamos venía solo gente de la parroquia, ahora intimida salir de San Pedro».

A las 11.00 horas comenzará la procesión y se abrirá la espita de olla a presión en la que están metidos ahora mismo todos los cofrades, por los nervios acumulado. «Somos hombres de fe y sabemos que saldrá todo fantástico; ‘el de arriba’ esta ahí».

