La capital gastronómica, en cinco millones de cupones de la ONCE

Oviedo, como Capital Española de la Gastronomía 2024, es la protagonista del cupón de la ONCE del miércoles 3 de abril. Cinco millones de cupones difundirán por toda España la imagen de la capital del Principado, representada por una foto de su Catedral. La delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo; el Alcalde, Alfredo Canteli, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana y el presidente de la Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, presentaron ayer el cupón, con el que se anima a visitar Oviedo y Asturias; y a degustar la gastronomía local junto a sus gentes.

La capital asturiana ya fue motivo del cupón de la ONCE hace un año con una imagen de la calle Uría, acontecimiento que recordó Canteli en la presentación. «Aparecer en el cupón es un regalo y un homenaje al duro trabajo que hay detrás de ese rotundo éxito que supone ejercer la capitalidad gastronómica», destacó el regidor, que agradeció la labor social que realiza la ONCE y animó a los ovetenses a comprar el boleto. Por su parte, el Presidente de Capital Española de la Gastronomía, avanzó que el balance de los tres primeros meses de capitalidad gastronómica de Oviedo «va a ser muy positivo». La delegada regional de la ONCE anunció que la colaboración entre su organización y el Consistorio no termina aquí: «Queremos ir de la mano con el Ayuntamiento y la hostelería para complementar con más actividades la oferta de la capitalidad gastronómica».

Este cupón «carbayón» pondrá en juego un premio de 500.000 euros en el caso de acertar el número más la serie y 49 premios de 35.000 euros si coinciden las cinco cifras del número agraciado.