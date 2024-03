Punto final a la obra eterna de la ampliación del puente Nicolás Soria de Oviedo, pensada cuando aún circulaba la peseta

En 1998, el director James Cameron se convirtió en el rey del mundo después de que su película "Titanic" ganase once de los catorce "Oscar" a los que estaba nominada. En España todavía faltaban cuatro años para cambiar las pesetas por los euros y los vecinos de Ciudad Naranco ya estaban hartos de exigir soluciones para acabar con los atascos y los problemas del tráfico. La ampliación del puente de Nicolás Soria era una de las reivindicaciones de un barrio que, en aquel tiempo, sacaba las pancartas a la mínima y se echaba a menudo a la calle.

El nuevo paso bajo el puente y los carriles abiertos al tráfico. | Irma Collín / Félix Vallina

"Ciudad Naranco siempre fue un caos y nunca nos hicieron caso. En todas las manifestaciones pedíamos el desdoblamiento del túnel; a pesar de tanta lucha, hemos tenido que esperar demasiado para ver cómo se termina una obra que ya se nos prometió hace 26 años", explica Carmen Díaz, presidenta de Los Puentes, una histórica asociación vecinal que dio "mucha guerra" a finales del siglo pasado.

Carmen Díaz era mucho más joven cuando el Ministerio de Transportes (antes Fomento), del que depende el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se comprometió por primera vez a ejecutar las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria dentro del proyecto Cinturón Verde y con Gabino de Lorenzo (PP) como alcalde del municipio. "Me acuerdo que una de las disculpas que siempre nos ponían era que había una parcela de Almacenes Industriales que era propiedad de un particular y que impedía desarrollar el proyecto. Ese particular era Julián Rodríguez. Me suena que Gabino de Lorenzo se reunió con él y que esos terrenos acabaron pasando a manos municipales para facilitarle las cosas al Ministerio", explica Díaz, a la que no le falla la memoria.

Aquel compromiso ministerial recogía de forma explícita la obligación de la operadora pública de ampliar el acceso a Ciudad Naranco una vez que el Consistorio le despejase el terreno. "Renfe, con el fin de optimizar la permeabilidad del ferrocarril a su paso por la ciudad de Oviedo, se compromete a ejecutar por su cuenta y cargo las obras necesarias para la ampliación del puente de la calle Nicolás Soria, duplicando su actual estructura, corriendo a cuenta y cargo del Ayuntamiento de Oviedo facilitar el suelo necesario", rezaba el acuerdo.

Aquel compromiso de 1998 consistió en un acuerdo suscrito por De Lorenzo (PP), el por entonces director general de la ya desaparecida sociedad Cinturón Verde, Pedro Sánchez-Arjona, y el director gerente de Patrimonio de Renfe, Rafael Almodóvar. El Ayuntamiento consiguió el suelo de la calle Almacenes Industriales que le pedía Fomento, como bien recuerda Carmen Díaz, pero tardó una década en cedérselo al Ministerio. La cesión se produjo en la primavera del año 2006 y poco después a Gabino de Lorenzo le entraron las prisas. Ante la inacción de Madrid, el alcalde popular llegó incluso a amenazar a los responsables de Fomento con llevarlos a los tribunales por incumplir el contrato suscrito en 1998.

De poco le sirvió. Al año siguiente, a comienzos de 2007, Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), fue el encargado de anunciar que el Gobierno central abandonaba el proyecto alegando que había edificaciones en la zona que no estaban previstas y que no permitían ejecutar las obras. Morlán puso ese argumento sobre la mesa a pesar de que el arquitecto municipal firmó de inmediato un certificado en el que dejaba claro que no se había construido nada en el entorno del puente. "A los vecinos de Ciudad Naranco nos engañaron todos de forma sistemática", asegura otro veterano del barrio, Gonzalo Díaz, que ahora forma parte de la asociación de vecinos La Centralilla. Díaz afirma que a lo largo de todos estos años "se vendió mucho humo" sin que ningún proyecto alcanzase ningún tipo de concreción. "Se llegó a plantear la construcción de una rotonda en la zona de Nicolás Soria y hacer peatonal la calle Coronel Bobes para construir una especie de bulevar, pero aquello tampoco cuajó", añade Gonzalo Díaz.

En el año 2009, el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, puso otro palo en la rueda del proyecto de ampliación del puente de Nicolás Soria. Fomento se desvinculó unilateralmente del compromiso adquirido con Oviedo. El Ministerio reconocía la existencia del acuerdo de 1998, pero no le daba validez con la excusa de que nunca había sido ratificado por el consejo de administración de Renfe. "Nací justo al lado de puente en el año 1961 y toda la vida conviví con el problema del tráfico en el barrio. Antes, el puente tenía unos pilares en medio y se quitaron para mejorar el flujo. Las cosas avanzaron un poco, pero era evidente que se necesitaba algo más, y por eso llevábamos tanto tiempo solicitándolo", asegura Rubén Fernández, ahora presidente de la asociación vecinal Ciudad Naranco Existe.

Todos los gobiernos municipales intentaron convencer a Fomento para que retomase el proyecto sin éxito desde que José Blanco anunciase que el plan estaba parado. No fue hasta el año 2015, casi por sorpresa, cuando la ampliación del paso bajo el puente de Ciudad Naranco apareció consignada con un millón de euros en los Presupuestos Generales de Estado, aunque el proyecto no arrancó y la partida volvió a desaparecer de las cuentas en el 2017. Ese mismo año, el por entonces alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo (PP), trató de volver a activar la actuación durante una reunión que mantuvo con el ministro Íñigo de la Serna, que era de su mismo partido, pero tampoco lo consiguió. Wenceslao López, el alcalde socialista del tripartito (IU, Somos y PSOE) que vino después también se reunió después con De la Serna con el mismo objetivo, aunque sólo logró un compromiso verbal de convenio sin mucho a lo que agarrarse.

Con Pedro Sánchez ya en la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el ministro José Luis Ábalos visitó Oviedo y adelantó que las obras de Nicolás Soria se adjudicarían antes de las elecciones generales de noviembre del 2019. Por primera vez en muchos años, las promesas se convirtieron en hechos y los trabajos se adjudicaron en octubre de ese año a la compañía Copcisa con un presupuesto de 2,99 millones de euros, aunque la asistencia técnica, con un coste de 475.000, no se encargó hasta junio del 2020. "Cada paso que se daba costaba un triunfo, pero los problemas del tráfico seguían creciendo y los vecinos pagando la inoperancia de los políticos", sostiene Gonzalo Díaz.

El contrato establecía dos meses de labores previas y un plazo de ejecución de un año, es decir, la intención es que las obras estuviesen terminadas en el verano del 2021, pero el proyecto fue objeto de todo tipo de contratiempos y los planes iniciales se fueron al garete. El covid, la guerra de Ucrania y las complicaciones técnicas para abrir un segundo paso bajo las vías del tren frenaron e incluso llegaron tener parados los trabajos durante una larga temporada. El proyecto hubo de revisarse y el presupuesto se disparó un millón de euros más de lo previsto en un principio. En verano de 2022, volvieron a retomarse los trabajos con la aspiración de culminarlos en unos meses y a partir de entonces la presencia de máquinas y operarios trabajando ha sido casi continua, aunque volvieron a producirse parones por problemas técnicos o limitaciones presupuestarias.

Los vecinos comenzaron a ver la luz en otoño del año pasado con el hito de la apertura del segundo paso bajo las vías del ferrocarril y a partir de ahí todo comenzó a ir sobre ruedas. Ahora el proyecto está prácticamente finiquitado y a falta sólo de pequeños remates. Los cinco carriles que se han habilitado en la zona –tres de salida del barrio y dos de entrada– funcionan desde principios de esta semana a pleno rendimiento y el proyecto está apunto de convertirse en realidad después de 26 años de espera. "Luego hablan de la obra del Escorial", subraya irónicamente Gonzalo Díaz.

