Daniel López: "Un minuto de estrés causa seis horas de caída del sistema inmune"

"Un minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmune de seis horas. Y de ello se derivan problemas como infecciones, patologías cardiacas y tumores". Tensionar la mente tiene consecuencias psíquicas y también físicas. Así lo explicó ayer en un repleto Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el psicólogo clínico Daniel López, colaborador del Teléfono de la Esperanza que entre sus cometidos tiene el de enseñar a mantener el equilibrio mental a los estudiantes del MIR.

Daniel López que cuenta con una legión de seguidores, como quedó ayer demostrado, aseguró que una de las recetas infalibles para mantener a raya el estrés es cambiar la forma en la que miramos la vida: "Cuando lo hacemos así, las cosas cambian, y por tanto, nuestra percepción del problema también", señaló el facultativo, al que presentó Ladis García del Río, presidenta del Teléfono de la Esperanza .

"Nos hablamos de forma muy cruel. Si alguien se dirigiese así a nosotros posiblemente no lo podíamos soportar; tendemos a culparnos de todo, y esa desesperanza que se genera no ayuda en nada a sentirse bien", indicó López. A su modo de ver, el ser humano tiene un poder inmenso para modelar sus pensamientos, y para ello debe ejercer control sobre el cerebro. "Tenemos mas neuronas que estrellas en la vía láctea; somos chispazos que se comunican entre sí. El cerebro no diferencia la ficción de la realidad, nos montamos películas y el 90% son mentira", recalcó. Según sus teorías, a partir de esas "películas" surgen auténticos dramas que la mayoría de las veces acaban en nada.

"En muchas tiendas aún puede verse ese viejo dicho ‘hoy no se fía mañana sí’; es una filosofía de vida estupenda, sencillamente mañana no existe, por tanto no debería preocuparnos tanto", aseguró el especialista, colaborador en varias asociaciones y ong’s, "en las que intento aportar mi grano de arena a esta sociedad tan necesitada de empuje". López fue crítico con la competitividad que se inculca a los niños desde pequeños, una fuente de estrés presente y futura. "Estamos educándoles en el resultado y no en el esfuerzo, que no valoramos; lo más terrorífico para un niño es exigirle perfeccionismo, es el ataque psicológico más terrible", remarco el también coordinador del taller grupal de depresión en el Teléfono de la Esperanza, que ha realizado más de mil sesiones de psicoterapia a lo largo de su trayectoria profesional.

Para lograr una vida equilibrada, Daniel López aconsejó practicar la relajación, "uno de los recursos básicos para rebajar el nivel de cortisol y gestionar una situación de estrés".

También recomendó la práctica de ejercicio físico que genera serotonina, lo contrario al cortisol. "Sólo con caminar un rato cada día hacemos maravillas; en Oviedo tenemos dos gimnasios magníficos que son la pista finlandesa y la senda verde", señaló.

"Quererse un poco es empezar a llevarnos bien con nosotros mismos. Somos la mejor medicina frente a numerosas patologías", concluyó.