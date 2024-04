Yulianna Avdeeva lleva esta tarde al Auditorio el piano romántico de Chopin y Liszt

Cuando Yulianna Avdeeva (Moscú, 1985) ganó en 2010 el primer premio del concurso "Frédéric Chopin", hacía 45 años que una mujer no salía triunfadora de una de las citas de mayor prestigio y antigüedad en el mundo del piano. Su excepcional actuación en Varsovia le abrió las puertas de los mejores escenarios del mundo y desde entonces, no ha dejado de crecer, convertida en una de las pianistas más reclamadas en la actualidad. Esta noche, a las 20.00 horas, llega al auditorio Príncipe Felipe para debutar en las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

Para el recital de hoy, Avdeeva llegar con un programa que revisa el piano romántico de Chopin y Liszt, con entradas todavía disponibles a 10 y 12 euros, que pueden adquirise en la taquilla del Campoamor, de 11.00 a 14.00 horas y, por la tarde, en el propio auditorio Príncipe Felipe, desde las 17.00 horas y hasta el inicio del concierto.

Ante un intenso año de trabajo, el concierto de hoy en Oviedo es el preludio de una temporada en la que Yulianna Adveeva actuará junto a Joana Mallwitz y la Konzerthausorchester de Berlín; Tugan Sokhiev y la Gewandhausorchester de Leipzig; así como la Filarmónica de Varsovia, la Sinfónica de Pittsburgh con Petr Popelka; la Sinfónica de Baltimore, con James Colon; la Sinfónica de Galicia, con Jaime Martin; la Simfònica de Barcelona y la Orquesta de Valencia. Avdeeva también se embarcará en una gira con la The Orchestra of the Eighteenth Century en Japón, y regresará a la Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai con Robert Trevino. También tiene previsto actuar con la prestigiosa Sinfónica de Chicago bajo la dirección de Tugan Sokhiev.