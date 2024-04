¿Eres coleccionista? Mañana tienes una cita en Oviedo

¿Tienes monedas, billetes, sellos, postales o relojes?, ¿Los coleccionas?,¿Conoces su valor? Si buscas una respuesta a estas cuestiones no debes perder la oportunidad de acudir a la XLVIII Convención Numismática y XXX II Salón del Coleccionismo que se celebrará este sábado, 6 de abril, de 10.00 a 15.00 horas, en los salones del Gran Hotel España de Oviedo. Además, la entrada es libre y gratuita.

Hace ya 50 años que comenzó la andadura de las convenciones numismáticas en la capital asturiana de la mano del Grupo Filatélico y Numismático Ovetense. Esta edición que tendrá lugar el sábado será la numero XLVIII, pues la pandemia de coronavirus obligó a suspender las ediciones de 2020 y 2021. Incluida en el Programa Oficial de Convenciones y Subastas de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, esta convención es parada obligada para público y expositores de todo el territorio nacional, quienes acuden a Oviedo exponiendo piezas que abarcan desde los orígenes de la moneda hasta las últimas piezas de euro, tanto en emisión española como de las demás naciones que lo acuñan.

Ambiente de la convención en una edición anterior. / Cedida a Lne

Todos los profesionales que acudirán a la cita asesorarán al visitante sobre como iniciarse en el mundo de coleccionismo, qué tipo de piezas les conviene adquirir, de que época o de que país. Ha de tenerse en cuenta que por céntimos de euro pueden conseguirse monedas, sellos y billetes de todo el mundo, el caso es comentar, el tiempo y la paciencia harán incrementar el conjunto. Y si ya se es coleccionista, seguro que se puede encontrar una de esas piezas que faltan en cada colección y que interesan para añadirla al elenco de las que ya se disponen.

En el curso de la convención se podrá cambiar, vender, comprar y, desde luego, admirar piezas que hasta ahora probablemente muchos no hayan visto en persona, únicamente en catálogos o revistas especializadas. Lo mismo da que sean relojes que billetes que monedas, sellos o postales de tu ciudad, de tu pueblo, las cuales harán rememorar su historia y sus rincones. Y lo mas importante es que todo ello el visitante lo podrá tener en sus manos, es como un museo pero en el que no sólo se puede admirar lo expuesto, sino también "palparlo".

El asesoramiento que se precise se podrá recibir en el acto e, incluso también durante las reuniones semanales del Grupo Filatélico y Numismático Ovetense que se celebran los miércoles de 18.30 a 20.00 horas en la Biblioteca "La Granja", en pleno corazón del Campo San Francisco, así como los domingos en el mercadillo matutino que se celebra desde hace más de 50 años en los soportales de la Plaza de España.

Ambiente en la edición de 2023 de la convención. / Cedida a Lne

La tumba de Tutankamon no tenía monedas

Hablando de los orígenes de la moneda, seguro que muchos desconocen que en la tumba de Tutankamon, uno de los tesoros más icónicos de la historia de la humanidad, no había monedas. ¿Por qué?

Han pasado 101 años desde el fallecimiento del mecenas que pagó la excavación de la tumba de Tutankamón, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, V conde de Carnarvon, conocido como Lord Carnarvon. Según la prensa inglesa, su muerte, derivada de un mosquito fue el inicio de una serie de fallecimientos misteriosos relacionados con la tumba de Tutankamón, algo que contribuyó a la leyenda, entre otras gracias a la pluma del mismísimo Sir Arthur Conan Doyle.

Maldito o no, Carnavon, egiptologo y coleccionista, fue quien consiguió cambiar el devenir de la historia poniendo el dinero suficiente para que el arqueólogo Howard Carter localizara el tesoro que hizo que el antiguo Egipto entrara con fuerza en el imaginario colectivo a nivel mundial. Aunque siendo precisos, el mérito también hay que atribuírselo Husein Abdel Rasul, el aguador de la expedición, quien con sólo 10 años que encontró por casualidad los escalones que bajaban a la tumba. El descubrimiento de Carter sucedió en 1922 y en las fotografías del acontecimiento no había ni una mísera moneda. Ya no en el suelo, si no ni siquiera en los arcones. De los 5398 objetos hallados en la tumba, no había ni una sola moneda

La razón es que el faraón falleció en trono al año 1325 a.C., y no sería hasta el 700 a.C. cuando los monarcas lidios comenzara a acuñar las primeras monedas de electro. Egipto tenía suficiente para su sistema económico con el empleo del trueque, dadas las características de su comercio. Incluso durante siglos después de la generalización de su uso en el Mediterráneo, seguirán sin acuñar monedas para el uso interno. Eso sí, los pagos en pequeños lingotes de bronce, anillos, brazaletes, e incluso piezas de oro con formas de animales eran posibles. Curiosamente, en Egipto, durante varios períodos era más cara la plata que el oro, ya que tenía que ser importada. No obstante, no se procedía a la acuñación de estas piezas, es decir, no eran marcados por un gobernante que garantizaba la emisión y la legitimidad de ese metal, a la vez que se hacía publicidad, y, por lo tanto, no son considerados monedas.

Con todo, Tutankamón ha seguido dando sorpresas. En el año 2019, apareció en subasta un lingote de plata de unos 50 gramos donde el cartucho –cuño identificativo–, menciona precisamente al faraón, lo que la convertiría en la moneda más antigua conocida. Este descubrimiento tendría implicaciones que van mucho más allá de lo que es el coleccionismo, cambiando la percepción de la historia.