José Galán ensalza el Campo San Francisco como "un trocito de nuestras almas"

El geólogo y poeta José Galán, uno de los impulsores de la plataforma "Los Franciscanos", en defensa del Campo San Francisco, abrió ayer los balcones de la memoria y enarboló en ellos la bandera de su amor por Oviedo para recordar la grandeza del lugar y reclamar más cuidados para sus rasguños y heridas. La tercera conferencia del ciclo "Pasado, presente y futuro del Campo San Francisco de Oviedo" llenó el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos de un público atento y cómplice con una visión nostálgica y a la vez reivindicativa que tuvo en Galán un devoto guía para engarzar poesía de sentimientos carbayones con un álbum fotográfico que erizó la memoria de los presentes, entre los que no faltaron su esposa, Covadonga Bertrand, y su hijo José Galán.

Un preámbulo sensorial: pisar el Campo supone "un placentero regreso al pasado". Olores y sabores abren las puertas a la patria de la infancia, la única que reconocía como verdadera un poeta como Rilke, y que el poeta Galán incorporó a la semblanza de un lugar que, téngalo claro, es "consustancial con ser de Oviedo. De carbayones bien nacidos..." Es ser bien agradecidos, y Galán Arias profundizó en las raíces (nunca mejor dicho) y ramificaciones de "una prolongación de nuestras casas. Un trocito del alma". Un alma que empezó a ser explorada con fotografías entrañables que desentrañan los misterios del parque. Clic: la osa Petra que siempre estaba acompañada de niños pequeños y grandes. Clic: la Fuente del Caracol, de la que "tantos niños sudorosos bebimos". Tuvo 3 caños. Perdió uno y la imagen actual es de "desolación". Clic: el quiosco de "La Chucha" donde se podía fumar un Chester o devorar pipas. "Y siempre con gente delante". Clic: barquitos de hoja navegando en estanques o de papel. "¿Y ahora qué tenemos?", se preguntó Galán. "Desolación". Estanques vacíos de agua, como el del Angelín, aunque llenos de recuerdos para muchos ovetenses. Y pobre Neptuno, dios del mar sin agua ni tridente: "Un pelele desahuciado".

"Todos dimos de comer a los patos y no hay ovetense que no tenga una foto en el Campo". Clic: el Paseo de los Álamos, gentes yendo y viniendo durante horas y horas. Tristeza al ver el estado del mosaico diseñado por Antonio Suárez y que hoy, afirmó Galán, sufre más de 200 baches provocados por los sobrepesos de vehículos o miles de taladros, y que "solo se parchean, una chapuza. Es una obra de arte, un patrimonio nuestro que debemos cuidar y mimar". Paso a paso, Galán caminó por rosas y piruletas y durante una hora larga volvió a ser uno de los miles de niños que lo disfrutaron. Consideró que existe la fuerza moral de defenderlo de ataques o acciones que lo convierten en "un recinto ferial de lujo". El roble más antiguo tiene hoy como "okupa" en sus bajos un contenedor de escombros. Cómo no detenerse en el Quiosco de la Música que impulsó Clarín: "Una verdadera maravilla". Y una proeza de agilidad administrativa: en un año y veinte días se hizo realidad. El monumento a Clarín, lamentó, "necesita una rehabilitación integral, no tiene ni un cartel que lo identifique". También la necesita el arco de la iglesia de San Isidoro, "con hongos, verdín, laurel..." Un ejemplo de "la triste realidad del Campo con un constante abandono de décadas y un aumento del mal uso". Un broche final emotivo: "Quisiera que siguiese ese espíritu sano de reunión de gentes". Y, cómo no, poesía como despedida esperanzada: "Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra". Palabra de Antonio Machado.

Suscríbete para seguir leyendo