La "savia nueva" tira de los bomberos de Oviedo a los 8 años de la tragedia de Uría 58

Uno de los mejores homenajes que podrá tener hoy la figura de Eloy Palacio, el bombero fallecido el 7 de abril de 2016 en la extinción del incendio de Uría 58, no es el memorial en sí mismo que han preparado sus compañeros, sino saber que detrás de una nueva edición de estas competiciones bautizadas con su nombre está el espíritu de la última generación de bomberos que ha entrado en la plantilla de Oviedo. "Les estamos muy agradecidos a esos trece bomberos que entraron hace un año, son savia nueva, están tirando del carro y nos contagian", reconoce Juan Carlos Fernández "Cuni", el trabajador del SEIS que acompañaba a Palacio y resultó herido en el incendio.

Ese refuerzo de la plantilla es una de las reflexiones que los bomberos de Oviedo lanzan al echar la vista atrás sobre estos ocho años transcurridos desde el fallecimiento de Eloy Palacio. "Hace falta gente nueva siempre, que empuje, junto con la veteranía, es fundamental y no se puede esperar a que el parque esté viejo, a las jubilaciones, para que entren".

Cuni entró en 2013 en el cuerpo y puede dar fe de que desde entonces el número de bomberos ha ido disminuyendo. De los algo más de setenta efectivos, ahora rondan los sesenta. Esa "savia nueva" ha venido a solucionar algunas situaciones que habían complicado el servicio, pero hacen falta más. Los bomberos de Oviedo están ahora razonablemente satisfechos, pues cuentan con el compromiso del equipo de gobierno de incorporar entre 13 y 15 trabajadores más. Llegar a 75 bomberos, explican, sería un número razonable para una ciudad como Oviedo, aunque defienden que la situación óptima sería la que se vive en localidades similares como Santander, con casi un centenar de efectivos.

Estas necesidades forman parte también de una reflexión más general que cuando sucede una tragedia, como la que se pudo ver recientemente en el incendio de Valencia, se hace más patente. "Siempre estás al día, y todo recurso, personal o material, es en ese sentido insuficiente, porque siempre hay algo que se puede desbordar, nunca se sabe". Aquel día, explica Cuni, "no fue suficiente y perdimos dos edificios y una vida. Todo lo que puedas tener para salvar una vida es poco".

Aquel día hubo una serie de carencias materiales, como quedó demostrado. Fallaron los hidrantes o los interfonos, pero en los tribunales no llegaron a dictaminar nunca otra responsabilidad en el fallecimiento de Eloy Palacio más allá de la propia del trabajador.

Hoy, en la red que aporta el agua a los bomberos se han hecho algunas mejoras y el estado es, en general, bueno, aunque no tanto en el extrarradio. No obstante, la competencia del mantenimiento de estos elementos sigue siendo de la contrata de agua, no del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, como reclaman los trabajadores.

Por otra parte, el parque pide más inversiones para renovar los equipos. Nuevo tipo de material informático que ayuda mucho a sus labores, internet en los camiones, equipos de generación de imágenes térmicas, respiraciones autónomas, equipos de excarcelación. Son materiales muy caros pero precisamente por eso Oviedo está en la misma batalla judicial que Gijón ya ha ganado. Que la tasa que los seguros (Unespa) pagan a los ayuntamientos se transforme en inversión directa al cuerpo y no se ingrese de forma genérica en las arcas municipales. La reclamación permite exigir lo recibido en los últimos cinco años, lo que podría suponer para los bomberos de Oviedo unos cinco millones.

