"Es preocupante que las salas de conciertos programen una y otra vez lo mismo"

El ciclo "Primavera Barroca" que organiza el Centro Nacional de Difusión Musical en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura trae hoy al Auditorio Príncipe Felipe al chelista Josetxu Obregón, primero con una conferencia (18.30 horas) y después (20.00 horas) dirigiendo a su formación, "La Ritirata".

–Ofrecen una pequeña gira por España (Oviedo, Madrid, Valencia, Cuenca) con el programa "Il giardino di rose" ¿Qué proceso han seguido para la recuperación de esta obra?

–Siempre hemos tenido interés por la figura de Alessandro Scarlatti, un compositor del que me interesa mucho conocer nuevas piezas y al que ya hemos investigado. En esta ocasión, recuerdo haber revisado varias piezas suyas, buscando específicamente una instrumentación que pudiera dar variedad tímbrica a la orquesta pero que no fuera excesivamente grande, y dimos con esta verdadera joya. A pesar de haber una edición italiana, tiene muchas inexactitudes, razón por la cual hemos hecho nuestra propia edición a partir del manuscrito, que por desgracia se encuentra en la biblioteca diocesana de Münster, uno de los pocos grandes archivos europeos que no tiene nada digitalizado y que trabaja al modo del siglo pasado, enviando microfilms por correo postal, lo cual complica las cosas. Pero no ha impedido que podamos hacer una revisión para esta gira.

–Es habitual la presencia de oratorios de Händel ("El Mesías") en Navidad o de Bach (Las pasiones) en Semana Santa. ¿Qué hay de semejante y de distinto en esta obra de Alessandro Scarlatti?

–Hay una tendencia preocupante en las salas de conciertos de programar una y otra vez lo mismo. Tiene su parte positiva, el público agradece obras conocidas, pero también es importantísimo poder escuchar partituras más desconocidas. En cuanto a lo diferente, la escritura es claramente napolitana, con la presencia muy habitual de dos voces de violines sin viola, interpretando en muchas ocasiones al unísono. Sin embargo tiene muchas cosas en común. Por ejemplo el hilo conductor de un personaje que tiene una gran cantidad de recitativos (en este caso el tenor, Religione), si bien en el oratorio que nos ocupa el texto es muy metafórico. Concretamente con Haendel tiene mucha relación, se considera que el propio Haendel tuvo que medirse al crear su oratorio de la Resurrección, interpretado en 1708, poco más de un año tras "Il giardino di rose", en el mismo lugar, para la misma ocasión y bajo el mismo mecenas, el marqués Francesco Maria Ruspoli. En el aspecto alegórico, mirando el contexto histórico puede percibirse una alusión histórica a las diferencias entre el papa Clemente XI de los Estados Pontificios, que estaría representado por el personaje Religione, y José I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaría encarnado por Borea.

–¿Cómo es su escritura vocal? ¿Y la instrumental?

– Alessandro Scarlatti siempre compone muy bien para la voz y para aquellos instrumentos que la acompañan. Es un maestro en el arte de dar pinceladas tímbricas para de alguna manera colorear lo que se está diciendo: en este oratorio tenemos claras referencias al jardín de rosas, a los pajarillos, al viento insistente cada vez que aparece el personaje Borea, y así sucesivamente. También logra dar protagonismo a cada uno de los instrumentos que componen la orquesta, y podremos escuchar bellos solos de la flauta, el violoncello, el primer violín o dos violines, y muchas combinaciones entre ellos.

–Siempre se habla en el barroco de las grandes figuras ¿considera que A. Scarlatti está más olvidado? ¿Por qué?

–Le dedicamos un disco monográfico, "Quella Pace Gradita", en 2019, y también incluimos música suya en nuestro CD dedicado a los conciertos napolitanos. No diría que Alessandro Scarlatti es un desconocido. Se programa y graba habitualmente su música, aunque en España siempre se le ha hecho más caso a su hijo Domenico, por tener una relación mucho más directa con nuestro país. Pero es verdad que no ha pasado a ser uno de los considerados grandes, quizás porque el estilo napolitano es algo menos popular o porque en su catálogo no hay un verdadero hit que se haya hecho célebre, como sucede con otros compositores barrocos como Vivaldi. Pero yo no dudo de que la calidad de su obra es increíble, como podrán apreciar escuchando este oratorio.

–Sus interpretaciones se distinguen por los criterios historicistas. ¿Podría adelantarnos alguna cuestión técnica en este sentido?

–Bueno, desde la colocación de la orquesta, los instrumentos que utilizamos, todos originales o réplicas, pero sobre todo la manera de interpretarlos o las decisiones relativas a instrumentación en recitativos y arias, tratamos de transportar al público a la época de su estreno.

–En tan sólo 16 años se han erigido como una de las formaciones españolas de referencia. ¿Cómo lo han logrado?

– Trabajo arduo y constante, sin prisa pero sin pausa, y en mi caso tengo clarísimo que es muy importante rodearse de los mejores músicos, pero prestando mucha atención al aspecto personal. Valoro mucho que podamos hacer equipo y tener un buen ambiente de trabajo.

–El ciclo "Primavera Barroca" cumple este año once ediciones en Oviedo y a sus conciertos cada vez acude más gente. ¿Está esta música en uno de sus mejores momentos?

–Creo que sí, así como ocurre con este maravilloso ciclo ovetense, en el cual tenemos entradas agotadas, cada vez vemos más ciclos consolidarse, así como nuevas propuestas que cuentan con un público fiel. Esto nos anima a seguir trabajando.

–En el ciclo colabora la Universidad de Oviedo o los conservatorios Profesional y Superior con conferencias pedagógicas ¿Cómo valoran esta iniciativa?

–Me parece una iniciativa maravillosa poder ofrecer una conferencia previa al concierto, donde desgranaré muchos aspectos concretos de este oratorio y la manera de interpretarlo

–Ya han estado más veces en Oviedo, ¿cómo creen que responderá el público?

–Espero que disfruten de nuestro concierto tanto como nosotros. Vamos a disfrutar, es una pieza maravillosa y, además, está maravillosamente escrita en su conjunto: me refiero a que aparte de tener muchas arias bellísimas, gran parte de su fuerza está en escucharla completa, algo similar a cuando uno escucha una ópera de Monteverdi o una Pasión de Bach. Aparte de la calidad individual de cada aria, el conjunto le da una dimensión de obra de arte a un nivel superior.

Suscríbete para seguir leyendo