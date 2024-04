La regeneración urbana de áreas industriales, base de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura

Reforzar la pujanza de la marca turística de Oviedo a través de su oferta cultural y apoyar en la oferta artística la regeneración urbanística de algunas zonas de la ciudad parece el objetivo del Ayuntamiento en su nuevo asalto al título de Capital Europea de la Cultura, que aspira a ostentar en 2031.

Eso es, al menos, lo que se desprende del expediente municipal con el que el Ayuntamiento ha iniciado este camino, contratando una asistencia técnica para definir los primeros pasos de su candidatura. En esa hoja de ruta, el Ayuntamiento deja muy claras dos cosas: Que una marca como la de la Capitalidad Europea de la Cultura podría duplicar la dimensión del sector turístico en la ciudad y que es conveniente integrar las dos áreas, y que un camino apoyado en Europa sus ayudas y sus planes de desarrollo son la mejor solución para arreglar la cara de determinadas áreas de la ciudad, como Almacenes Industriales.

El Ayuntamiento cita de forma expresa esta zona de Ciudad Naranco, donde ya están en marcha iniciativas de este tipo de la mano privada de los gestores del proyecto Kuivi, pero también extiende la petición de planes y de estudio sobre las posibilidades de desarrollo cultural a otras zonas, como La Vega, la Fábrica de Gas o la Fábrica de Loza de San Claudio.

El Ayuntamiento parece decidido a intentar cargar en sus fortalezas culturales el despegue de determinadas áreas de la ciudad, aunque es consciente de que las circunstancias actuales de la candidatura a Capital Europea de la Cultura han cambiado un poco.

Desde que Oviedo trató de conquistar este título en 2010 para la Capital Europea de la Cultura de 2016, hasta la nueva posibilidad, que sitúa en España el título para 2031, se han modificado algunas circunstancias. La principal es que Oviedo ya no tendrá que defender de forma presencial su título. La primera criba entre las ciudades que opten al título se realizará exclusivamente basándose en los documentos que se aporten. No habrá defensa pública, como en ocasiones anteriores. Esa primera selección se desarrollará en 2025, en un plazo máximo de 10 meses. De momento, no se han publicado las bases de esta convocatoria.

Las candidaturas que han mostrado su interés en presentarse (Burgos, Las Palmas, Granada, Jerez, Cáceres y Toledo) han desvelado en mayor o menor medida las líneas maestras de su programa de actuación, pero todas ellas concurrirán a la primera selección con un documento con su propuesta, sin defensa ni exposición presencial.

Tras esta primera criba, en la que un comité de expertos efectuará una preselección de las ciudades sobre la base de sus respectivas solicitudes y sin organizar ninguna reunión con las candidatas, se elaborará una lista restringida de ciudades candidatas que tendrán que revisar y mejorar sus propuestas de acuerdo con las recomendaciones del comité encargado del proceso. La Comisión anunciará, nueve meses después, una reunión con las ciudades que hayan pasado el primer corte para volver a revisar los proyectos y elevar una propuesta a la Capital Europea de la Cultura. De esta forma, la previsión es que la ciudad española que ostente el título dentro de siete años se conozca a lo largo del año 2027.

Para llegar a ese objetivo, Oviedo se plantea una acción en varios escenarios. De una parte, se plantea, a la mayor brevedad posible, la puesta en marcha de un comité asesor donde estén presentes las instituciones culturales oficiales más destacadas del municipio y de la región, así como profesionales locales del ámbito cultural y creativo de reconocido prestigio en la escena nacional e internacional, con especial atención a aquellas personas más vinculadas al ámbito europeo.

Se espera, por tanto, que este comité de asesores sea uno de los primeros órganos que se ponga en marcha en estas fases previas para diseñar la candidatura. También, y en paralelo al plan de infraestructuras, la convocatoria exige activar un plan de participación, que permita tanto la puesta en marcha de un grupo de voluntarios como habilitar canales (una página web) donde se puedan recabar informaciones y aportaciones de todos los ciudadanos.

Las bases de la candidatura hacen referencia explícita al área musical como una de las fortalezas de Oviedo y al objetivo de articular una verdadera industria cultural en ese ámbito, integrando las disciplinas clásicas y modernas. También, y en consonancia con las exigencias europeas, se requiere un trabajo profundo con las expresiones tradicionales locales, y se citan, entre otros, la cerámica de faro, las artes de encuadernación de Las Pelayas, los grupos folklóricos y la producción literaria, también en lengua asturiana.

