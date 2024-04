Modesto Néstor González recibe la medalla del Colegio de Abogados de Oviedo: "Creo que el dibujante se comió al abogado, y le supo bien"

Modesto Néstor González entró ayer en el salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo aparentemente muy sereno y algo sorprendido por la cantidad de gente que esperaba su llegada y que le recibió en pie y con aplausos. El decano del Colegio, Antonio González-Busto, empujaba su silla de ruedas y junto a ellos caminaba el presidente del Principado, Adrián Barbón, de cuya asistencia no estaba enterado el protagonista del homenaje. Modesto Néstor González, nacido en 1943 y colegiado desde 1975, ha sido el responsable de protocolo de la entidad durante varias décadas y ha compatibilizado la abogacía con el dibujo y el humor gráfico, publicando sus viñetas en medios regionales, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, y nacionales. "Siempre me gustó la abogacía, dentro de un orden, pero creo que el dibujo –soy un dibujante de segunda fila; a nivel nacional, me refiero– se comió al abogado, y le supo bien", reconoció. En ese tono, inteligente y guasón, agradeció el homenaje que le ofrecieron sus compañeros y amigos, a los que supo emocionar y hacer reír a carcajadas. Prometió no emocionarse durante el acto, pero no pudo cumplir su palabra.

Modesto Néstor González dio un buen repaso a su larga vida colegial. "Pasé por seis decanos y cada uno tenía sus manías; no las voy a decir aquí, pero las tenían", recapituló. Fue Justo de Diego quien le encomendó que se hiciera cargo del protocolo del Colegio, y continuó con Manuel Herrero y con Pedro Ontañón, que fue quien tuvo la idea de que se encargara de ilustrar la felicitación navideña del Colegio durante 14 años.

"Fue desinteresado y lo hice encantado, se convirtió en un hobby y disfruté con él", dijo, en referencia al trabajo que desempeñó durante 22 años al frente del protocolo de la institución. No olvidó mencionar a todo el personal del Colegio que le ayudó y le facilitó la tarea –Inés, Mar, Argentina, Dani–, y muy especialmente a la gerente, Isabel Menéndez. El mayor rédito que sacó del ejercicio de aquella responsabilidad, bromeó, fue el reembolso de las facturas de taxis, algún café y, de su primera época junto a Justo de Diego, sus viajes a Ribadesella con la coral colegial, con degustación de embutidos incluida, "una parte del protocolo que a mí me gustaba mucho", bromeó.

El Colegio de Abogados, durante el homenaje; en primera fila, por la izquierda, Luis Albo, exdecano; Pilar Oria, esposa del Modesto Néstor González; Adrián Barbón, Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA); María Esther Fernández, fiscal superior, y Miguel Ángel Balbín, secretario del TSJA. / Miki López

De la glosa de Modesto Néstor González se hizo cargo el letrado Fernando Castro, que destacó "su importante contribución a la construcción de nuestro Colegio tal y como lo conocemos". "Siempre que ha tenido oportunidad, se ha definido como dibujante", comentó, de modo que, añadió, la abogacía ha sido para él "una circunstancia", de la que sus colegas de profesión han tenido "el honor" de disfrutar". "Modesto Néstor es ante todo un compañero, en el sentido más extenso de la palabra", declaró. Mencionó entre sus cualidades la lealtad, la honestidad, la honradez, la decencia, el sentido de la justicia y la franqueza. Adrián Barbón, en su intervención, insistió en la honestidad, que es "la mejor huella que una persona puede dejar: que te recuerden como un hombre honesto y que digan de ti que eres una buena persona". El decano del Colegio, que cerró el acto, evocó "los modales de elegante caballero" que descubrió en el protagonista de la jornada de ayer cuando lo conoció hace muchos años, en un pleito: también su "modo irreprochable de tratar a los compañeros" y su "conducta intachable"; habló del "humor sencillo y tierno de sus dibujos", y de la concesión de la medalla al mérito colegial comentó que "es la forma solemne de decir que te queremos".

Minutos antes, Modesto Néstor González había reflexionado sobre su actual etapa vital. "Sé que ya entré en la recta final, no sé si será muy larga o muy corta –yo creo que muy corta–, es una recta extraña, llena de curvas que voy superando", se sinceró. Aun así, su intención es seguir activo y disponible: "Del dibujo no pienso retirarme nunca, y estoy, y seguiré estando, a disposición del Colegio".