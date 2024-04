Un colegio en Villafría para una maestra "de las de verdad": recogida de firmas para cambiar de nombre al centro

Generaciones enteras de alumnos del colegio público de Villafría están uniendo sus fuerzas para devolverle a la profesora Concepción García Fernández lo que les entregó a lo largo de todos los años que estuvo dando clase. Desde hace una semana, los niños que en su día recibieron las enseñanzas de la maestra –fallecida en octubre del año pasado a los 71 años– están recogiendo firmas para solicitar que el colegio de Villafría lleve el nombre de la docente. "Estamos sorprendidos y orgullosos ante la gran respuesta que está teniendo la iniciativa. La verdad es que se lo merecía", explica Salustiano García, uno de los hermanos de la docente, que era la tercera de un total de nueve.

Aunque todo el mundo conocía a la profesora como Conchita y en su entorno más cercano la llamaban "Titi", la petición de sus alumnos es que el colegio pase a llamarse Concepción García Fernández. Hasta el momento se han recogido 400 firmas a través de la plataforma change.org y también hay otras muchas registradas en papel. "Los promotores de la iniciativa están recogiendo apoyos por el entorno del colegio y también por el barrio de Ciudad Naranco, que es de donde somos originarios", explica Salustiano García.

El colegio de Villafría no tiene actualmente más nombre que el de su ubicación, así que los alumnos de Conchita consideran que es la oportunidad perfecta para rendirle homenaje a una profesora que dejó huella entre su alumnado. "Se preocupaba por sus niños hasta límites que pocos profesores llegan. Conocía a sus padres, a sus abuelos y a buena parte de sus familias. Cuando alguno no iba a clase iba a su casa a enterarse del motivo por el que no había asistido y siempre estaba hablando de sus pequeños", señala el hermano de la mujer, que fue directora durante un año del colegio de Villafría.

Concepción García Fernández / LNE

Además de dejar constancia de su profesionalidad, de su entrega y de su dedicación, los promotores de la iniciativa incluirán en el documento que están elaborando para formalizar su petición un argumento de peso. "En Oviedo no hay ningún colegio dedicado a una mujer profesora. Ese documento y la solicitud formal tiene que ser aprobada primero por el consejo escolar del centro. Si eso ocurre, después se trasladará a la Consejería de Educación", señala Salustiano García. "Era una maestra de las de verdad, de las que se implican en la educación de sus niños hasta el final y no los deja nunca", afirma orgulloso su hermano.

El primer destino de Concepción García Fernández tras aprobar la oposición fue Santa Coloma de Gramanet. Antes de llegar a la escuela de Villafría estuvo en Grullos (Candamo), Su carrera finalizó en las Escuelas Blancas.

