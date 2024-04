VOX Oviedo propone una "red de apoyo" a jóvenes con problemas de soledad

La concejal de VOX Oviedo, Alejandra González Roqué, reflexiona sobre la sociedad actual, especialmente los jóvenes, que deben enfrentarse a la incertidumbre que genera esta época de cambios constantes y rápidos en la que vivimos. Las nuevas tecnologías "ofrecen unas posibilidades nunca vistas hasta ahora, pero al mismo tiempo nos sitúan frente a un reto: ¿Cómo mantener los vínculos y las relaciones interpersonales cuando está desapareciendo el sentido de pertenencia a una comunidad?", se cuestiona la edil. "La autonomía y la independencia son claves para enfrentar los retos de la vida adulta, pero la idea de formar parte de algo más grande que uno mismo, sentirse aceptado y valorado es fundamental para el desarrollo como persona y para el bienestar emocional. En esta sociedad -continúa González Roqué- donde se promueve el individualismo, este sentido de pertenencia a una comunidad que les brinde una ‘red de apoyo’ a jóvenes con problemas adquiere aún más relevancia".

–¿A qué se refiere cuando habla de "red de apoyo" o pertenencia a una comunidad?

–Para VOX la familia es un pilar fundamental, es el contexto de donde procede la mayor aportación a la sociedad, en términos de capital humano. El sentido de pertenencia a una familia y que ésta sea un apoyo para los jóvenes es indispensable para su desarrollo emocional y social. Pero además esta "red" incluye a la sociedad, a los amigos, escuela o universidad; en definitiva, al entorno en el que viven y se relacionan los jóvenes fuera de la familia, que son pilares claves en su desarrollo y pueden servir como refugio y apoyo durante esta etapa que puede ser realmente complicada. Las políticas públicas deben poner su foco de atención en la familia, en los jóvenes y adolescentes, atender a sus problemas y cubrir sus necesidades.

–¿Cuáles son, a su juicio, esos problemas?

–Uno de ellos, la soledad no deseada, que según un estudio reciente de la Fundación ONCE la sufre el 25% de los jóvenes entre 16 y 29 años. De ellos, el 75% mantiene ese sentimiento desde hace más de un año. Extrapolando datos, en Oviedo podríamos hablar de casi 8.000 jóvenes. Entre las causas de esta "pandemia silenciosa" encontramos la salud mental o el acoso escolar y laboral, problemas que ya se abordan desde la administración local, pero que desde VOX Oviedo creemos se deben reforzar. El nivel cultural, socioeconómico y académico son determinantes en las relaciones sociales y en la búsqueda de empleo. El número de jóvenes que sufren soledad no deseada es el doble entre quienes tienen dificultades económicas (36%), y aquí el Ayuntamiento de Oviedo tiene una gran responsabilidad impulsando políticas de empleo para los jóvenes ovetenses.

–¿Qué propuestas tienen desde VOX Oviedo?

–Hemos propuesto en el Ayuntamiento crear un Plan Estratégico Integral para combatir la soledad no deseada, y pese a ser rechazado por el equipo de gobierno, vamos a seguir presentando iniciativas para los jóvenes y adolescentes, como la de esta semana. Se trata de poner en marcha talleres en los centros educativos orientados a la prevención y detección de la soledad no deseada, enfocados a los jóvenes, profesores y familias. También hemos propuesto la necesidad de elaborar un protocolo de actuación porque esta "pandemia silenciosa" es un grave problema social sobre el que se debe actuar.

–¿Qué propone en el ámbito político?

–Lo primero es hacer frente a las corrientes ideológicas en las que estamos inmersos, que buscan debilitarnos económicamente y como sociedad. Sin duda, tenemos una responsabilidad colectiva de fomentar el bienestar de las generaciones futuras: los jóvenes de hoy son la sociedad del mañana.