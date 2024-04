Los tres acusados de apuñalar y encañonar a un taxista de Oviedo aceptan condenas de entre 3 y 6 años de cárcel

Dos hombres, de 39 y 29 años, y una mujer de 43 se reconocieron este martes en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo como autores del violento suceso que conmocionó a toda la ciudad a inicios del verano de 2023. Los implicados en el ataque contra José Manuel Fernández, un taxista carbayón, que fue apaleado y acuchillado hasta en cinco ocasiones en La Tenderina aceptaron penas de entre tres años y cuatro meses de cárcel (en el caso de la mujer) y de cinco años y cuatro meses y cinco años y diez meses en el caso de los varones, que recibieron un mayor castigo por ser reincidentes. Los sospechosos, que se encuentran en prisión provisional desde que fueran detenidos horas después del suceso, llegaron a encañonarle en la sien con una pistola simulada para llevarse unos 600 euros de la caja, su móvil y otras pertenencias personales. "En ese momento pensé que me mataban, que mi vida se había terminado allí", explicó en su día el taxista a LA NUEVA ESPAÑA.

El asalto tuvo lugar la madrugada del 22 de junio, cuando el taxista estaba terminando su jornada nocturna. El conductor decidió acercarse al HUCA sobre las cinco menos diez de la madrugada en busca de alguna carrera. Cuando estaba aparcado en la zona de Consultas Externas, esperando un servicio, los tres delincuentes aparecieron desde una zona verde y se acercaron al vehículo. Le preguntaron si estaba libre, les contestó que sí y se montaron. El taxista los miró por el retrovisor y empezó a sospechar de que le podrían traer problemas, aunque decidió realizar el servicio y trasladarlos hasta donde le solicitaron, la calle del Rayo, una de las zonas más degradadas de la ciudad, en La Tenderina.

Uno de los clientes iba sentado en el asiento del copiloto. Justo detrás, viajaban el otro hombre y la mujer. Cuando llegaron a la altura de Rayo, el pasajero del asiento trasero le puso al conductor un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello mientras le pedía a gritos el dinero con expresiones del tipo "¡Danos la pasta o te vamos a matar!". El copiloto también se abalanzó sobre él. Lo cogió del cuello haciéndole una "especie de llave de judo", le golpeó en varias ocasiones y le puso la pistola en la cabeza, que resultó ser simulada. A su vez, la mujer que viajaba detrás también le golpeó. Después sacaron al taxista del interior del vehículo y continuaron golpeándole hasta conseguir su botín. "Llevaba el dinero en un bolso que tengo en la cazadora y en un principio no lo encontraba. Entonces se pusieron nerviosos y me rajaron la ropa haciéndome una herida en la barriga", detalló el profesional del volante. "Me sacaron a golpes por la puerta del copiloto y entonces fue cuando encontraron el dinero", continuó relatando.

Según el relato del ministerio público, los procesados también se llevaron un neceser del interior del vehículo. Contenía un teléfono móvil, documentación personal y varias tarjetas del banco. Posteriormente, según el relato del fiscal, los acusados utilizaron las tarjetas robadas, en las que se registraron cargos por un total de 77 euros.

Los presuntos autores del asalto fueron detenidos horas después, sobre las doce y media de la mañana del mismo día. Los agentes de la Policía Nacional los sorprendieron cuando salían de una vivienda de la calle Vetusta. Durante el cacheo al que fue sometido uno de los detenidos se le halló, escondida entre sus ropas, a la altura de la ingle, "una cartera marrón con el DNI y permiso de conducir a nombre del taxista y papeles de la asociación de empresarios de Auto Taxi del Principado de Asturias". Asimismo, se le intervino un arma blanca de unos siete centímetros de hoja y un reloj propiedad del conductor.

El fiscal atribuye a los procesados un delito de robo, otro de lesiones y otro de estafa

Sobre las ocho de la tarde de ese mismo día se practicó un registro en la citada vivienda de la calle Vetusta, donde se intervino "un cuchillo plateado, un cuchillo con puño negro, un cuchillo con puño crema, un revólver simulado de plástico, una pieza de subfusil de plástico, un dispensador de monedas vacío y una gorra tipo visera de color gris". Los agentes también hallaron la llave del taxi del agredido en la parte trasera de la casa.

José Manuel Fernández, el taxista agredido y acuchillado, una vez recuperado de sus heridas. / F. V.

El fiscal consideraba que los tres procesados incurrieron en un delito de robo, otro de lesiones y uno de estafa. Uno de los varones, el de 29 años, afrontaba 10 años de cárcel, mientras que el otro hombre y la mujer se enfrentaban a sendas condenas de 8 años de prisión. El primero aceptó la pena de cinco años y diez meses, el otro hombre de cinco años y cuatro meses y la mujer de tres años y cuatro meses. Además se comprometieron a indemnizar a la víctima con más de 6.000 euros, además de hacer frente a los gastos sanitarios y del seguro del vehículo profesional.

