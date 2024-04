"La fotografía es una forma de ver la vida, de transmitir y amar al otro"

Isabel Muñoz Vilallonga tiene una mirada que retrata. Y te reta. Unos ojos que ven más allá de lo que hay delante. Suya es la frase "el retrato retrata a dos: el que posa y el que dispara. Y cuenta lo que no se ve, que es la vida". Primera fotógrafa en ingresar en la Academia de Bellas Artes, debuta como jurado en los premios "Princesa". Muñoz (Barcelona, 1951), tiene en su haber algunos de los más prestigiosos premios nacionales e internacionales: dos "World Press Photo", en 1999 y en 2004; el premio "PHotoEspaña", la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2009, y el Premio Nacional de Fotografía de España 2016.

La crítica la califica de "retratista del cuerpo" por su indagación permanente en la belleza y en los caminos elocuentes del lenguaje que expresan los cuerpos. A esa vocación añade su propósito de denuncia social sobre derechos humanos y medio ambiente. Admite que no puede fotografiar nada que no pase antes por sus sentimientos" y convierte la esperanza en una condición imprescindible para la vida,

–Su primera vez en los premios "Princesa"...

–Vengo con mucha ilusión. Somos contadores de historias y es un premio que ha contado muchas historias que he podido ver yo y el mundo entero, historias que si no se hubieran contado aquí no hubieran existido. Es muy importante y es emocionante. Y luego también porque sé que hay un antes y un después de este premio.

Defender lo que emocione

–¿La fotografía está bien representada en el palmarés o...?

–­­No puedes hablar de arte sin hablar de fotografía pero hay que pensar no solo en ella sino en algo genérico que es una forma de ver la vida, de transmitir, de amar al otro. He elegido la fotografía porque me siento cómoda con ella, pero está la música, está el cine... Son tantas cosas que solo defender una porque tú pertenezcas a ella no me parece bien. Hay que defender lo que a ti te emocione.

–¿La inteligencia artificial es preocupante?

–Tiene, como todas estas nuevas tecnologías y como la misma vida, su parte de luz y su parte de oscuridad. Tengo miedo, ya no por mí, sino por las generaciones futuras, por mis nietos, temo esa parte oscura no por los temas que pueda haber de derechos de autores, eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la manipulación que puede haber. El hecho de darte todo y que la imaginación deje de existir, que yo no me pueda emocionar mirándote a los ojos. O sea, me da miedo que dejemos de sentir porque el ser humano es sentimiento. Luego hay una serie de cosas dentro de la ética que no podemos pasar por alto.

–La frontera entre realidad y verdad se difumina...

–Claro, claro. También hay que preguntarse cuál es tu verdad, ¿no? Porque cada uno tiene la suya. Por eso es una de las cosas que me preocupa es la manipulación a todos los niveles. Y que esto vaya en detrimento de la libertad del ser humano. Es una libertad que en muchos sitios todavía no poseen, hemos tenido que luchar por ella y el ser humano no puede vivir sin esa libertad. Me preocupan muchas más cosas, pero con el tema de la Inteligencia Artificial tenemos que tener mucho cuidado. No es solo un problema de legislación, se trata de más cosas. Quizá tenemos que crear una contrainteligencia artificial para que el ser humano el día de mañana pueda defenderse y luchar por esa libertad.

–¿Qué la atrae de la actualidad como creadora? ¿Qué hace clic en su cabeza?

–Lo que más me tira es el dolor del otro, el sentir el dolor del otro. El dolor del otro es tremendo. Esta profesión nuestra, que nos hace ser contadores de historias porque necesitamos contarlas, se convierte en un enganche con el poder de la palabra.

–¿Y no distancia de alguna forma contemplar ese dolor tras el visor de una cámara?

–Es complicado. El visor de la cámara, en muchos casos, es como un velo realmente, pero es un velo que no traspasa el corazón del otro. Es al revés, es el respeto que tiene esa cámara hacia el otro. Lo que muchas veces, en mi caso, no me ha permitido, a lo mejor, hacer una serie de imágenes por ese respeto. La cámara lo que me da es esa fuerza imprescindible para hacer mi trabajo, porque sé que tengo que contar algo siempre desde el respeto y que eso va a hacer de alguna manera que eso cambie.

