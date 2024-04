"Nunca había hecho algo así y me pareció interesante. Porque si ves a alguien que le pasa eso, un ataque al corazón, ¿qué haces? Es importante, aprendí muchísimo porque tengo niños también y es útil para ese tipo de urgencias". Es el testimonio de Jessica Finger, una mujer que suele viajar en autobús y que ayer, en la estación ovetense, se topó con un curso de reanimación cardiopulmonar que Alsa organizó allí mismo, en plena terminal. La empresa de transporte de viajeros asturiana presumo de contar con el reconocimiento de empresa cardioprotegida, que otorga la Fundación Española del Corazón, y de ser la primera organización que lo ha conseguido. El curso de reanimación lo impartieron voluntarios de Almas Industries.

Salvando vidas a pie de dársena / Oriol López

Que la escena sea segura y evaluar el nivel de consciencia de la persona con preguntas y estímulos dolorosos es el primer paso. Si se observa que el afectado no responde hay que efectuar la maniobra frente-mentón, para despejar la vía aérea, detalló Ángel Vicente, enfermero de UVI móvil encargado del taller. "Si no hace nada de esto la persona no respira y hay que empezar inmediatamente la RCP", desarrolla. Se trata de compresiones de manera continua hasta la llegada de ayuda especializada o de un desfibrilador. El enfermero cuenta que suele hacer este tipo de formaciones en lugares públicos como centros comerciales, donde "la gente muestra mucho interés y te cuenta casos de primera mano". También en empresas. Ha venido desde el País Vasco, comunidad autónoma donde trabaja, para cooperar con Alma Industries.

Para Alsa es "un orgullo ser una empresa cardioprotegida y más ser la primera de España", afirmó su gerente en Asturias, Javier de los Ríos. La empresa tiene en la provincia desfibriladores en las estaciones de Oviedo, Gijón, Avilés y Cangas de Onís, en sus autobuses y, además, forma a sus empleados. "Casi un 20% de la plantilla está preparada para cualquier situación de estas características. Gracias a ello, hace un par de años pudieron salvar la vida de una persona en la estación de Oviedo", recordó el directivo.

María Inés López, conductora de Alsa, tiene más de 15 años de experiencia en el transporte de viajeros y conduce en la ruta Oviedo-Bilbao. La hace todos los días ida y vuelta. Recibió un curso en el año 2005 como técnico de emergencias sanitarias. "Hace años el desfibrilador solo lo podía utilizar el equipo médico. Ahora, si estás formado, puedes tú. Así es posible intervenir desde el minuto cero mientras llega la UVI móvil", concretó la chófer. Ella misma se enfrentó a una situación de parada cardiaca mientras conducía un autobús urbano en Oviedo sin disponer de desfibrilador. Gracias a su atención y rápida intervención el enfermo sobrevivió

Beatriz Díaz, jefe de sección de Cardiología del HUCA y exsecretaria de la Fundación Española del Corazón, estimó que este tipo de actividades son muy importantes, ya que las "muertes súbitas" son un problema de "gran trascendencia". "Aproximadamente 30.000 personas fallecen por consecuencia de una muerte súbita por parada y la atención precoz y eficaz es muy importante para mejorar su supervivencia", detalló la facultativa. Además, especificó que por cada minuto de retraso en la atención las posibilidades de supervivencia descienden un 10%. "Es fundamental que haya personas formadas para hacer una pronta asistencia y que haya dispositivos de desfibrilación en los espacios públicos", remató.