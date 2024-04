"El principal reto para las tradiciones de la ciudad es encontrar relevo generacional"

El periodista Evaristo Arce Piniella (Villaviciosa, 82 años) dará el pregón del Martes de Campo. Será el 13 de mayo (ocho días antes de la fiesta), a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica. La confianza de la Sociedad Protectora de La Balesquida es un nuevo reconocimiento para Arce, que recibió el año pasado el título de hijo adoptivo de Oviedo. Tras trabajar como redactor en varios medios y revistas, entre ellos, LA NUEVA ESPAÑA, se hizo cargo de la Obra Social y Cultural de la Caja de Asturias y de las dos primeras Bienales Nacionales de Arte "Ciudad de Oviedo". También fue durante treinta años director de la colección de arte Masaveu.

–¿Qué supone para usted ser pregonero?

– Siempre fui reacio a comparecer en pregones o presentaciones. Pero en la última fase de mi vida he pensado que es ahora o no es nunca. Di el de las fiestas de Villaviciosa, el de la Semana Santa de Oviedo y ahora no podía decirle que no a la Balesquida. Es una oportunidad de saldar una parte de mis deudas con Oviedo.

–¿Cuáles son esas deudas?

–En Oviedo fue donde puse rumbo a mi vida cuando no sabía qué iba a ser de mí. Encontré a mi familia, a mis mejores amigos y ejercí el periodismo que me convirtió en todo lo que soy. Por todo eso estaba obligado a decir que sí y dar el pregón. Aunque por comodidad hubiera preferido decir que no.

–¿Ya sabe de qué va a hablar en el pregón?

–Me gusta hacer las cosas con cierta inmediatez. Tomé unas notas y todavía no lo tengo escrito, pero pienso hablar de Oviedo y de los ovetenses y decir algo que sea personal, no una lección de Historia. Me gusta darle un toque periodístico a los pregones para que a la gente no le den ganas de marchar. Tengo el desafío de reivindicar el carácter solemne y formal de lo que es un pregón.

–¿Cómo?

–Un pregón no es una proclama para dar en la calle o en un balcón. Requiere formalidad y un acto con la gente sentada como este de la Balesquida. Si me invitan a dar un pregón en la calle hubiese rechazado la idea.

–¿Hay nervios?

–Sí. Pero nunca he tomado nada para combatirlos. Además, es muy probable que me emocione al hacer alguna alusión personal.

–¿Qué se le viene a la cabeza al hablar de Martes de Campo?

–El Martes de Campo es la fiesta genuina, más popular y más auténtica de Oviedo. No hay ninguna comparable en historia y tradición pese a su sencillez. Siempre fui a comer el bollo y ojalá seguir yendo con mis hijos y mis nietos. Afortunadamente, a estos últimos les gusta. Espero que pongan mesas en la plaza de la Catedral y celebrarlo allí, porque en el Campo de San Francisco ya es más difícil por los achaques de la edad.

–¿Cuál es su relación con la Sociedad Protectora?

–Soy socio y lo son también mi mujer, mis hijos y mis nietos. Por circunstancias de la vida, guardo relación con el presidente y con algunos directivos. Pero eso es lo de menos para haber tomado la decisión de dar el pregón.

–¿Cree que la tradición se mantiene igual con el tiempo?

–La gente de cierta edad tiene mucho arraigo. Los jóvenes van más al Purificación Tomás o al parque de Invierno y otros pasan. El problema de las tradiciones ovetenses (la Balesquida, la Filarmónica, la Ópera...) es encontrar el relevo generacional para que sigan vivas en el futuro.

–¿Cómo ve el futuro del periodismo?

–El futuro de la profesión depende de los periodistas. Nunca hubo una generación tan preparada como esta, pero se está practicando un periodismo demasiado protocolario de ruedas de prensa en la calle. Y poca calle. Para mí gusto faltan más reportajes de interés humano. Un periodista tiene que ir por la calle y detectar dónde está la noticia.

–¿Y el futuro de Oviedo?

–Soy optimista. Oviedo es una ciudad más abierta, modernizada y con algunas obras en marcha que pueden mejorar mucho su futuro. Ya ha pegado un gran cambio en los últimos años. La peatonalización, la iluminación, la limpieza... La gente de fuera lo percibe más que nosotros, pero vamos por el buen camino.



–La ciudad no deja de batir récords de turistas.

–El turismo de masas es como la globalización. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Muchas señas de identidad de la ciudad en sus comercios o en sus negocios han desaparecido. Es un problema muy grave, que responde a la sociedad en general, pero es difícil de cortar, porque, por otro lado, genera mucha vida y da dinero.

–En el 140.º aniversario de "La Regenta", ¿se está reivindicando suficiente su valor?

–Se están recuperando acciones que se tenían que haber hecho hace tiempo y van por el buen camino. Tener obras como "La Regenta" y "Tigre Juan" es una bendición para la ciudad, pero también pienso que hay que ocuparse más de los escritores vivos más que de los muertos.

