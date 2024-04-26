VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Canteli: "Nuestro compromiso con La Corredoria es total, queremos convertir el barrio en una zon más dinámica, llena de actividad empresarial y comercial"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se suma a la puesta en marcha de la nueva edición digital de La Corredoria de LA NUEVA ESPAÑA con una entrevista en la que repasa los proyectos de su equipo de gobierno para el barrio que mayor población aporta al municipio. El regidor ovetense, que confiesa encontrarse muchos paisanos suyos, teverganos, en este distrito, reafirma en esta conversación su compromiso "total" con La Corredoria. Durante este mandato, asegura, pondrá en marcha el nuevo centro social integrado en el local del fallido mercado de abastos y tratará de dinamizar la economía de esta zona de Oviedo para acompañar su crecimiento demográfico con el económico. Más información