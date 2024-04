Un congreso reúne este sábado a casi 90 profesionales europeos de la ortodoncia

El metal y el alambre de los brackets ha dado paso al plástico de los alineadores. La reciente ortodoncia invisible, arrastrada por el uso de las Inteligencias Artificiales en diagnóstico y desarrollo no siempre da los mejores resultados. Es uno de los temas centrales que se tocarán en la reunión internacional del Tweed European Orthodontics Study Group (TEOS). La asociación, fundada por el prestigioso sanitario italiano Giovanni Biondi, tiene como presidenta este año a la ovetense Teresa Cobo. Ello ha propiciado que el encuentro anual del grupo, al que asistirán 87 ortodoncistas de todo el continente (30 nacionales), se celebre en la capital del Principado. Será este sábado, en el Real Club de Tenis de Oviedo, y lo organiza el Instituto Asturiano de Odontología (IAO) en colaboración con la Universidad de Oviedo.

"Este encuentro nunca se ha hecho en España y quería poner a Asturias en el mapa", explica Cobo. La experta bucodental, además de trabajar con el IAO, lo hace en la clínica familiar y codirige el máster de ortodoncia de la Uniovi. La sanitaria detalla que en la ortodoncia ahora "hay plásticos por todos los sitios". "Los alineadores, la técnica más novedosa, se basa en los orígenes de la especialidad, cuando todo se doblaba, era muy manual", explica., ya que, antiguamente "no se usaba un alambre y una goma", sino que se movían cada uno de los dientes de forma individual. "Había que ser un artista", manifiesta Cobo. El funcionamiento de los alineadores de plástico actuales actúa de forma parecida. Eso sí, "no todo el mundo tiene las mismas necesidades", opina. Y especifica que en el grupo de estudio del congreso piensan que el tratamiento debe "ser individualizado y no un protocolo". En este sentido, alerta sobre el uso de las Inteligencias Artificiales en este tipo de tratamientos. "No vale pedir y esperar que lo haga todo la IA porque, mal utilizada, el resultado es un montón de chatarra". Ahora, usando esos algoritmos, "todo el mundo" cree que "puede hacerlo bien". "Lo pides a la compañía, te trae los alineadores y luego hay problemas, porque si no conoces esa biomecánica que nos enseñó Charles Tweed –odontólogo de referencia de su agrupación– luego no sabes trabajar bien con los plásticos". Adelanta que en su ponencia comparará el alineador actual con la ortodoncia clásica y la importancia de la atención específica a cada paciente en conjunción con los últimos avances tecnológicos disponibles.