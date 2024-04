Elisa Povedano, en el Club Prensa Asturiana: "Asturias debe cuidar la afluencia de visitantes o habrá problemas"

"Asturias debe cuidar la afluencia de turistas o habrá problemas, igual que ocurre en otros lugares donde surge el fenómeno de la ‘turismofobia’; al final, ni residentes locales ni visitantes pueden hacer vida normal".

Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Elisa Povedano, una de las especialistas españolas más reconocidas en patrimonio y turismo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del máster en Patrimonio Cultural y Turismo que imparte la entidad.

"Los alquileres turísticos hacen un daño terrible en las ciudades", indico la profesora, que insistió en la preocupación que le suscita Asturias. "Es un caso parecido al de Córdoba, lugares muy amables para visitar pero que corren el riesgo de caer en excesos", añadió.

Elisa Povedano recomendó realizar una conservación preventiva del patrimonio cultural. "Deben tomarse medidas ahora para evitar desastres después". También dejó claro que los conceptos patrimonio y turismo que aparecen como contrapuestos deben llegar a ser compatibles. "No es posible mantener el malestar de esas poblaciones que padecen el exceso de turismo. Cuando hace años hablaba de conjugar turismo y patrimonio todo el mundo me miraba raro. Unificar ambos temas ha sido un trabajo duro", señaló la profesora, que participó en los diálogos Agenda 2030 de la Cátedra Concepción Arenal de la Universidad de Oviedo. La presentó la catedrática de Derecho Administrativo, Rosario Alonso Ibáñez, directora de la Cátedra, y la acompañó en el diálogo Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo de la Universidad de Oviedo. "El patrimonio no sólo está en riesgo por el turismo, también por cuestiones urbanísticas, la acumulación de residuos y la falta de autenticidad", recalcó Povedano, que recomendó hablar de "capacidad de acogida, en vez de capacidad de ‘carga’", (término empleado habitualmente en referencia a la cantidad de turistas que puede recibir un destino).

Además, la conferenciante puso ejemplos de saturación de visitantes como el de Venecia, que cobrará una tasa de entrada a la ciudad, o el de Canarias, en España, donde los habitantes de las islas han salido a protestar en las calles.