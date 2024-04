El psicoesteta Ramiro Fernández, premio de honor "Salón Look" 2024

Nuevo reconocimiento para el psicoesteta Ramiro Fernández Alonso. El allerano afincado en Oviedo desde hace más de medio siglo ha sido galardonado en la categoría de peluquería con el premio de Honor "Salón Look" de 2024. Según el jurado de la organización, se trata de un trofeo a "toda una carrera profesional siendo un referente indiscutible en la peluquería española". Fernández recibirá el premio el 4 de junio durante una gala en Madrid, en la que se celebrará también el décimo aniversario de este galardón. "Esta distinción tan importante me llega a lo más profundo de mi corazón, me llena de orgullo e ilusión. El trabajo, el esfuerzo, la constancia y el deseo de estar en primera línea han sido y son mi tarjeta de identidad. Aún sigo al frente del negocio y procuro viajar, estudiar, formarme y estar a la altura de esta sociedad cambiante", afirmó el psicoesteta. Por otro lado, en la categoría de estética, el premio ha sido para Natalia de la Vega, CEO de Tacha Beauty, además de la fundadora del primer centro de belleza 360º de España.