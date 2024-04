Ventanielles se echa a la calle para exigir más médicos en el ambulatorio del barrio

Los vecinos de Ventanielles se manifestaron ayer frente al centro de salud del barrio para exigir más recursos y más médicos en el ambulatorio. Alrededor de cien personas, con pancartas y lanzando proclamas del tipo "la atención primaria, es necesaria" o "no se juega con la salud", se echaron a la calle y amenazan con volver a repetir las protestar semanalmente si la consejería de Salud no atiende sus reivindicaciones. "Hay muchas jubilaciones y las bajas no se cubren, así que ahora mismo tenemos sólo siete médicos cuando deberíamos tener el doble", explica Noelia García, que es la vicepresidenta del colectivo vecinal Nuevo Ventanielles.

Los vecinos aseguran que los médicos han pasado de atender una media de treinta consultas diarias a tener que doblar esa cifra para hacer frente a una lista de espera que sigue creciendo. "A consecuencia de esto no pueden atendernos todo el tiempo que sería necesario en cada consulta y eso afecta a nuestra salud", recoge un comunicado que la representante vecinal leyó ante todos los presentes. "A pesar de la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras del centro, el ambiente ya no es el de antes. El personal de administración tiene que hacer malabares para cuadrar agendas y consultas, urgencias, algo que genera malestar y situaciones de estrés, por lo que la convivencia y la confianza en el centro se resiente", añade.

La asociación Nuevo Ventanielles tiene previsto solicitar una reunión con los responsables de Salud para tratar de arreglar el problema. A la concentración de ayer asistieron los concejales del PSOE Juan Álvarez Areces y Jorge García Monsalve. "Estamos aquí porque creemos que es una reivindicación justa", dijo este último.