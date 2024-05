Héctor Braga: "En ‘Valiente’ canto a la desgracia que siempre es una guerra civil"

"En ‘Valiente’ canto a la desgracia que es siempre una guerra civil; y, como artista, pretendo emocionar". Héctor Braga, (La Felguera, 1980), musicólogo y cantante, recuperador de instrumentos antiguos como la Rota de Arlós (Llanera), presentó ayer en el Club el videoclip de su nueva composición, grabada con Víctor Manuel, en la que recrea escenas de la batalla del Mazucu, en el concejo de Llanes, y toca por primera vez temas que siempre había eludido.

"Nunca canté ni a la guerra civil ni a la mina, por no remover a mi abuela; pero esta vez me inspiré en una historia que me contó ella, hermana de Benjamín Arrizabalaga, fusilado tras luchar en el Mazucu, y de Julio Arrizabalaga, uno de los mineros fallecidos en el accidente del Pozo María Luisa y expreso en la cárcel de Celanova (Orense)".

Braga reúne enla canción esa carga familiar en la que destacan detalles como el hecho de que la sede de la CNT en La Felguera estuviese debajo de la casa de los abuelos. "Al escuchar la interpretación de Víctor Manuel, tan llena de sentimiento, volví a grabar la mía", comentó el artista, que se licenció como profesor de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner. El vídeo de la canción, dirigido por Antonio Llaneza, está protagonizado por Félix Feito, recreacionista histórico, que acudió ataviado con el uniforme de requeté, acompañado por el resto de los participantes. Para rodar las imágenes en escenearios reales, con gaiteros y Braga a la gaita de rabil, el Ayuntamiento de Llanes "rapó" y dejó al descubierto antiguas trincheras en la montaña. Héctor Braga interpretará "Valiente" esta tarde en el teatro Campoamor, en el acto institucional que homenajeará a los fundadores de Conceyu Bable.