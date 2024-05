Matilde de Torres: "El mundo sigue en pie por millones de gestos solidarios"

Toneladas de polvo del Sahara cruzan cada año el Atlántico y fertilizan con fósforo el Amazonas. Parte de ese material cae en el mar y genera plancton. La parte más árida de la tierra sostiene a la más verde, una interconexión total y absoluta. Así resumió ayer en el Club el funcionamiento del mundo la médico y maestra de conocimiento Matilde de Torres Villagrá, defensora de la teoría de la interconexión entre todos los elementos que forman parte del planeta.

"Si el mundo sigue en pie y no ha desaparecido aún, a pesar de la enorme capacidad de autodestrucción, es gracias a millones de pequeños gestos solidarios anónimos que generan una corriente positiva", señaló Matilde de Torres, que durante años ha realizado acompañamiento a personas que buscaban encontrar el conflicto latente detrás de su enfermedad, como destacó en su presentación, Alicia Fuertes, orientadora familiar y psicoterapeuta.

"Lo extraño es que el ser humano se empeñar en aislarse", indicó la conferenciante, que aludió de forma específica a la realidad de los niños y adolescentes: "Los chavales están ‘empantallados’, mas protegidos que nunca, y también mas aislados; tienen que estar bajo la supervisión de adultos, pero no hay tiempo a estar con ellos; también veo muchos niños que vienen de serie muy bien equipados y te dejan con la boca abierta", explicó De Torres, autora de libros como "Más allá del olvido" o "Cuando el Silencio habla".

"La gente que tiene experiencias cercanas a la muerte coincide en relatar que a pesar de no tener el cuerpo se sienten amados, con un amor que no es de este mundo; debemos mirar más hacia adentro y quitarnos esa carga de miedo a no ser merecedores del reconocimiento de los demás", concluyó.

El economista Carlos Monasterio analizará hoy a las 19.30 horas el problema de la financiación autonómica en España. El profesor, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, estima necesaria una evaluación constante de cómo gestionan los recursos públicos los presidentes autonómicos y pide que la política "entre en la edad adulta". Le presentará el también catedrático de Hacienda Pública, Javier Suárez Pandiello.