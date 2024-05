"Modernizar el Código Civil es muy importante, el Libro IV apenas cambió desde 1889"

Teodora F. Torres (San Martín de Valvení, Valladolid, 1944) es catedrática de Derecho Civil y tiene entre sus logros ser una de las primeras mujeres en conseguir ese rango, en los años 80 del siglo pasado. Es miembro de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación que se encarga de la modernización del Libro IV del Código Civil, una norma que se remonta a 1889. Visitó ayer Oviedo para inaugurar unas jornadas que tratan estos cambios. En el aula "Rector Alas" del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la jurista conversa con este diario acompañada por el decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo.

–¿De qué ha hablado en la ponencia inaugural?

–De la reforma que se va a ejecutar en materia de Derecho Civil porque era un libro (el IV) que no se había modificado desde que se publicó, en 1889. Aunque no se ha hecho en su totalidad, primero ha sido en contratos y luego en obligaciones. Va poco a poco, por si no era posible en este momento hacer una reforma total. El propósito era ver si se ponía a la altura de las otras partes del Código Civil que estaban ya modernizadas. También he dicho que estoy encantada de estar aquí entre amigos (se ríe).

–¿Algún punto que haya destacado?

–La disposición transitoria. Y a título propio, que este ha sido un trabajo muy personal. Aunque hemos participado varias, todos nos hemos repartido las distintas partes para poder avanzar más y llegar a la reunión semanal para llevar cuatro cosas hechas en lugar de una.

–¿Cómo surge está modernización?

–Se hizo una propuesta de modernización de los títulos I y II de ese Libro IV, que se terminó en 2009. Después se aprobaron nuevos textos, como el Marco Común de Referencia, la Propuesta de Reglamento de una norma común de compra-venta europea y otras directivas de obligaciones y contratos. Nos dedicamos a revisarla durante bastante tiempo, porque coincidió con la pandemia y fueron años en los que no pudimos trabajar. Una vez pasó todo, nos obligamos a reunirnos todas las semanas para que fuera saliendo. Incluso en verano. El Ministerio de Justicia nos encargó la revisión, que se concluyó el año pasado.

–¿Quiénes forman el grupo de trabajo?

–Lo preside Antonio Manuel Morales y luego estamos María Paz García Rubio, Nieves Fenoy, Francisco Oliva y yo misma.

–¿Hay noticias desde Justicia?

–Parece que al Ministerio de Justicia le ha parecido bien, porque no lo han devuelto, al menos de momento, y por ello estamos muy contentos.

–¿Cuándo se sabrá si se aprueba?

–No lo sabemos, porque desde que terminamos ha habido dos ministros (vuelve a reír).

–¿Una modificación muy necesaria?

–Sí, el Libro IV se publicó en 1889 y no se modificó apenas, a lo mejor solo algún artículo en concreto. Los temas de compra-venta y de arrendamientos sí que pedían cambios.

–Fue una de las primeras catedráticas de su campo. ¿Cómo lo valora?

–Efectivamente. Y oposité haciendo seis ejercicios. Me pareció más fácil aprobar la cátedra que para titular. No tuve ningún miedo, me sabía el programa muy bien. Y eso que ya tenía a los niños y fue muy seguido a la titularidad. A día de hoy, hay más catedráticos que titulares.