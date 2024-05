Sentido adiós a Eloína Suárez, la única alcaldesa de la historia de Oviedo: "Luchadora y avanzada a su tiempo"

Eloína Suárez, la única alcaldesa que ha tenido Oviedo, falleció ayer a los 101 años en la ciudad donde transcurrió toda su vida y forjó una numerosa familia. Ocupó la Alcaldía entre junio de 1978 y abril de 1979, en el tramo final del régimen franquista y de forma sobrevenida, tras la cadena de dimisiones y renuncias que provocó la marcha de Manuel Alvarez-Buylla. A Eloína Suárez le gustaba presentarse como una mujer "honrada y trabajadora", su familia la recordará como una mujer íntegra, "enérgica y severa, muy religiosa", y por su buena cocina, y, quienes tuvieron ocasión de tratarla, entre ellos algunos de sus sucesores al frente de la Corporación municipal, elogian su bondad, su discreción y su talante, abierto y amigable.

Eloina Suárez presidiendo un pleno. / .

Eloína Suárez deja tras sí cinco hijos: Eloína, Isabel, Miguel, Alfonso y Alicia –Manuel, abogado como su padre, falleció hace años–, 10 nietos y 16 bisnietos, y a una hermana, Palmira, de 102 años, que fue su mayor cómplice en momentos muy difíciles. Su extensa familia la despedirá mañana, acompañada por amigos y allegados, en el funeral que se celebrará a la una de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, los Carmelitas.

Eloína Suárez Suárez nació en noviembre de 1922, en el edificio que ocupaba el desaparecido sanatorio Getino, en la esquina de las calles Conde de Toreno y Asturias. Allí se ubicaba la tienda de ultramarinos "La Gran Vía" que regentaban sus padres, Manuel y Obdulia. Ella había sido maestra rural en Mieres y en sus ratos libres enseñaba a leer a los mineros.

Eloina Suárez. / .

Eloína se casó joven con Alfonso Fuertes, abogado y profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Natural de la Universidad de Oviedo, fallecido prematuramente, a los 37 años, en 1959. Ella quedó viuda y con seis hijos a su cargo. Se había licenciado en Magisterio, pero nunca llegó a ejercerlo, y algo más tarde, por las noches, estudió Dirección de Empresas. Sola, con seis hijos, las necesidades económicas eran grandes y empezó a trabajar en la tienda familiar. Por la misma época, su hermana Palmira sufrió el abandono de su marido y, como ella, con seis hijos que alimentar y atender. Las hermanas siempre se tuvieron cerca y se cuidaron, vivían en el mismo edificio de la calle General Yagüe –ahora Plácido Arango–, aunque cada una en su piso.

Eloína Suárez, cuenta su familia, hablaba a veces de la dureza de aquella época, en la que pasó de ser la señora de un respetado profesor de Universidad a repartir la comanda por las casas de la gente bien de Oviedo, desplazándose por la ciudad en motocarro, y recordaba cómo algunos antiguos conocidos evitaban saludarla.

La tienda de sus padres, de la que ella se había hecho cargo, cerró al demolerse el edificio donde se ubicaba. Eloína se incorporó entonces como dependienta al establecimiento que Artespaña tenía en la esquina de las calles Uría y Pelayo. Alargó su vida laboral, para acceder a la jubilación, incorporándose después, también como vendedora, a la plantilla de la librería Ojanguren.

El 7 de febrero de 1971 tomó posesión como concejala del Ayuntamiento de Oviedo. Era la única mujer. Desde 1975 la Alcaldía la ocupaba Félix Serrano, que había sustituido a Manuel Álvarez-Buylla tras su marcha. Cuando Félix Serrano enfermó y no pudo seguir en el cargo, el siguiente en la lista de la Corporación, el primer teniente de alcalde, Higinio Rodríguez, renunció. La segunda teniente de alcalde era Eloína, que con el tiempo confesó que asumió aquella responsabilidad "porque ningún otro quería hacerlo". "Soy del montón, que me toca ser alcaldesa, pues soy alcaldesa", relataba, con franqueza, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en 2015. "Muchos pensaban que diría que no, pero dije que sí; hombres y mujeres somos igual de tontos", bromeaba.

En 1979, cuando Luis Riera se convirtió en el primer Alcalde elegido democráticamente tras la dictadura franquista, Eloína Suárez dejó la Alcaldía y la política municipal, a la que había accedido como representante del tercio familiar como cabeza de familia numerosa.

A Eloína Suárez le tocó tomar la controvertida decisión de derribar el chalé de Concha Heres, que se levantaba en la parcela que actualmente ocupa el Banco de España. Le pesó, pero argumentaba que, en una época en la que el Ayuntamiento de Oviedo no disponía de dinero ni para pagar las facturas del agua corriente, sin ningún inversor interesado, no tuvo más alternativa.

Eloína Suárez fue una mujer vital y activa, poco dada a lamentaciones. "¿El mejor consejo que le daría a una viuda? Más acción y menos lloros", recomendaba desde la presidencia de la Asociación de Viudas de Asturias, en la que permaneció hasta 2007 y durante 21 años. Decidió dejar el cargo porque notaba que la memoria empezaba a flaquearle.

Formó parte de la cooperativa Socal, una sociedad dedicada en los años 70 y 80 a la comercialización de productos alimentarios en Asturias, y hasta que la salud se lo permitió acudía regularmente a ayudar a la Cocina Económica de Oviedo.

Al conocer la noticia del fallecimiento de Eloína Suárez, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quiso trasladar su pésame a toda la familia y enviar un abrazo especial a Alicia Fuertes, trabajadora municipal e hija de la fallecida. Canteli tuvo palabras de reconocimiento para el legado de la que fuera regidora: "Forma parte de la historia de Oviedo".

El exalcalde socialista Antonio Masip (1983–1991) se refirió a Eloína como a "una gran persona", "discreta", "encomiable, ella y su marido, y toda su familia, todos con una calidad humana excepcional". De su breve paso por la Alcadía Masip recordó que fue Eloína quien editó el Catálogo-Inventario del Archivo Municipal de la Ciudad de Oviedo, redactado por la archivera Palmira Villa, un documento de excepcional interés.

Otro exalcade Wenceslao López, también del PSOE, (2015-2019) conoció a Eloína Suárez cuando ella tomó posesión de la Alcaldía, en 1978. "Comenzaba la democracia municipal y entonces yo era responsable del PSOE en la política local", refirió ayer. López mantuvo a partir de entonces varias reuniones con la regidora. "Era muy abierta en sus ideas y en el trato, nos recibió de manera muy amigable para informarnos de la situación del Ayuntamiento", relató, y se refirió a su antecesora como a "una mujer muy luchadora que sacó a toda su familia adelante", además de ser un ejemplo "de participación" ciudadana. "Fue muy avanzada a su tiempo", destacó Wenceslao López.

Por su parte, el ex primer edil por el PP Agustín Iglesias Caunedo (2012-2015), valoró la huella dejada por Suárez. "Será siempre recordada y pasará a la historia de Oviedo por su papel como mujer y su gran cariño hacia la ciudad", explicó Caunedo, rememorando algunos encuentros en actos institucionales. "Nunca hablaba de política", añadió.

Eloína Suárez deja tras ella un valioso legado, en lo familiar y en lo cívico. Pasará a la historia de Oviedo como su primera Alcaldesa, la única por ahora, y en la memoria de sus allegados permanecerá como una mujer aguerrida, con una infinita capacidad de sacrificio, entregada a su familia y a las necesidades de sus vecinos.

