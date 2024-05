"El turismo extranjero traerá mucha riqueza a Asturias en los próximos años"

Javier Villanueva es director general de la cadena Silken Hoteles, cargo que ostenta desde 2016. El directivo lleva un cuarto de siglo trabajando en el sector hotelero y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en la compañía. Se declara un enamorado de Asturias. Destaca su potencial turístico, pero hace hincapié en que todavía está lejos de tocar techo, especialmente con el visitante extranjero. Estará los días 13 y 14 de mayo en Oviedo para participar como ponente en el VII Congreso de Innovación en el Sector Turístico organizado por Otea.

–¿Cómo ha evolucionado el sector desde que usted comenzó?

–Nos hemos profesionalizado mucho. Tenemos activos fabulosos y se nota cuando comparamos con otros países. La tecnología ha hecho que la evolución se dispare a todos los niveles. Hace más cómodo para el cliente vivir la experiencia. La llegada de la inteligencia artificial también supondrá liberar a los trabajadores de tareas que no generan valor y dedicarse mejor al cliente. Y permite tener hoteles inteligentes, que derivan en sostenibilidad.

–Defina "hotel inteligente".

–A nivel interno es en el que podemos ver a través de herramientas digitales cómo están los gastos y gestionar muchas cosas del hotel. Sostenibilidad. Esas herramientas nos permiten también mejorar el confort de los clientes. Dar una experiencia adaptada a su gusto deriva en satisfacción y fidelización.–¿Cómo se materializa para el cliente?–Pueden hacer el check in sin pasar por recepción. Usar el móvil para cosas que van desde ajustar la climatización para cuando lleguen, a pedir la cena o abrir la puerta del garaje. Reservar un punto de recarga eléctrica para su vehículo. Disfrutar de sus contenidos multimedia como en casa.

–¿Y para ustedes?

–Mejorar la eficiencia. Nuestros consumos son muy altos y tener eso controlado supone mucho ahorro. El cliente también demanda la sostenibilidad. Además, ser sostenible tiene ventajas, como conseguir financiación en mejores condiciones. Es una responsabilidad moral y nos hace más rentables.

–Valore Asturias como destino.

–No soy objetivo, soy un enamorado de Asturias. No sé quién parió el eslogan "Paraíso natural", pero creo que es uno de los mejores conseguidos. Es una tierra que te ofrece de todo y, al igual que yo la elijo, la elige mucha gente. Por eso estamos reforzando nuestra presencia en la región y a partir de junio tendremos un nuevo hotel. Ya es un destino consolidado para el turista nacional y dentro de los próximos años el crecimiento será exponencial, especialmente con el turismo extranjero. Traerá mucha riqueza a la región.

–¿Qué retos tiene el sector?

–El mayor es entender que o somos sostenibles o no seremos. No es una elección o depende de si el retorno tarda más o menos en llegar. Ese proceso hay que hacerlo cuanto antes. También tenemos grandes profesionales y productos, pero o nos ponemos las pilas o los clientes se irán a otros destinos. En España ocurre entre el Mediterráneo y el norte, pero también puede ocurrir con otros países que nos pueden tomar la delantera si no conseguimos "reducir", trabajando la eficiencia energética; "reemplazar", con fuentes de energía renovables, y "compensar" todo lo que aún no podemos solucionar.

Suscríbete para seguir leyendo