LibrOviedo se adentra entre fogones

"Hay muchas barreras entre la cocina y la gente. Falta cercanía". Fue una de las reflexiones que compartió el cocinero e influencer Pablo Albuerne, conocido como Gipsy Chef, en la Feria del Libro. Coincidieron con él sus tres contertulios: la presidenta del Club de las Guisanderas de Oviedo, Amada Álvarez Pico; el cocinero y presentador Christian González y la periodista gastronómica Sara Cucala. Todos ellos participaron en una mesa redonda que fue un guiño a la capitalidad gastronómica que ostenta la ciudad. El público respondió y llenó la antigua plaza del pescado de Trascorrales en el penúltimo día de un LibrOviedo especial, el de su 30.º aniversario.

Cucala fue la encargada de presentar a sus tres compañeros de mesa, todos con experiencia en la publicación de libros sobre gastronomía, aunque con diferentes registros. Las Guisanderas de Álvarez Pico acaban de publicar un libro por su 25.º aniversario, que ella misma definió como una obra "de mesita de noche", que no es un recetario al uso, pero te puede solucionar la comida de mañana. Del ejemplo de las Guisanderas y de la importancia de cultivar el producto local aprendió González, que cocina para todos los asturianos desde la televisión.

No obstante, en su libro "La cocina de Christian González en ‘Siempre al día’" trata también temas personales y realiza desde lo culinario un homenaje a su familia. "Das un punto de vista diferente que le encanta a la gente", le dijo Gipsy Chef, que recorrió Japón por quinta vez para publicar un recetario de la cocina nipona. El influencer explicó su proceso de publicación: "La editorial no quería pero yo estaba emperrado. Las recetas no las hice hasta que no las escribí y luego ya fui retocando los fallos porque no todo te sale bien a la primera". Por su parte, Cucala recordó cómo nació su libro de desayunos, compuesto por recetas compartidas por algunos chefs con estrella Michelin. "Piensas que va a ser todo muy sofisticado y ellos también hacen galletas y bizcochos", remarcó.

En lo que no se pusieron del todo de acuerdo los ponentes fue en "el equilibrio" entre tradición y evolución. "¿Entonces hacemos espuma de fabada o no?", bromeó Cucala tras desatarse un pequeño debate sobre los giros a las recetas más consagradas.