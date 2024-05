"En los próximos diez años, los precios dinámicos en hostelería serán la normalidad"

El bagaje de Javier Espinosa (Madrid, 1983) es una mezcla entre tecnología y hotelería que en 2020 dio como fruto, junto a su socio Alessio di Gaetano, DynamEat, una plataforma de optimización de rentabilidad para restaurantes y hoteles. Su esencia son las cartas digitales y los precios dinámicos. Traerá estas ideas a Oviedo, al VII Congreso de innovación en el sector turístico organizado por OTEA, que arranca hoy.

–¿Qué hace DynamEat?

–Ayudar a los restaurantes a mejorar su rentabilidad. El 90% no llegan a los 10 años de supervivencia. Trabajamos dos claves, los precios dinámicos, normalizados en las reservas hoteleras. Son gestión con base en la demanda. La otra, cartas inteligentes, una carta digital cuyo contenido cambia en función de las necesidades del restaurador y del cliente.

–¿Cómo funcionan?

–Los precios dinámicos buscan dos cosas. Atraer demanda en franjas que no la hay, ofreciendo el producto más económico, y optimizar en alta demanda. Y para que fluctúen esos precios tiene que haber una carta digital. No se trata de cobrar más porque sí; si un día hay alta demanda, acortamos la carta y así se elegirán los platos más rápido. Eso hace que todo vaya más rápido, desde cocina a rotación de mesas. ¿San Valentín? Se cambia automáticamente para orientarla a parejas. ¿Grupos? Prioridad a platos para compartir. También se decide el orden de la carta, influye mucho en la elección del cliente.

–¿Está la hostelería preparada?

–Hay dos supuestas barreras. Una, la mentalidad, aunque no creo que la hostelería esté por detrás de otros sectores en innovación, pero falta rodaje. Otra, la tecnología. La implantación requiere de una carta digital y conexión a un TPV (Terminal Punto de Venta, el sistema de facturación). Si fuera hace 20 años, que no se tenía TPV... pero ahora no hay excusas.

–¿Serán el futuro estándar los precios dinámicos?

–Creo que sí, pero con matices. En el sector hotelero, en habitaciones, donde los precios dinámicos son normales, solo está implantado en un 20%. Pensando en la restauración, si se alcanza ese 20% me doy por satisfecho. Pero sí, en los próximos cinco o diez años serán la normalidad.

–¿Cómo trabajan con los restaurantes?

– Nos conectamos con su TPV y recogemos los datos de venta, archivados y lo que entra en tiempo real. Luego los pasamos por los algoritmos. Hacemos una previsión de demanda y recomendamos. Lo mejor es la combinación de la capacidad de la máquina y el conocimiento del cliente del restaurador, que tiene la última palabra. Eso se aplica en su TPV y en la carta digital automáticamente.

–Hablemos de datos. ¿Cuánto mejora la rentabilidad?

–De media, somos capaces de mejorar la rentabilidad de los restaurantes con los que trabajamos entre un 10 y un 15%. Los dos primeros meses la mayoría ve un 7% de mejora. El 15% se va alcanzando con el tiempo. Trabajamos con algoritmos evolutivos que aprenden del negocio.

–¿Qué acogida tienen estas herramientas?

–Es un cambio fuerte, así que hay muchas preguntas. Sobre todo cómo va a responder el cliente ante las fluctuaciones de precios y la complejidad de implantación. Los hoteleros tienen menos reticencias, porque ya lo aplican en las habitaciones con satisfacción para ellos y el consumidor. Al hostelero le cuesta más. Aunque por los restaurantes con los que trabajamos han pasado más de 8 millones de consumidores y no ha habido quejas.

–¿No hay quejas? ¿Se dan cuenta?

–Recomendamos comunicar los precios dinámicos de forma abierta. Así ni te extrañas ni te sientes estafado. Y precios dinámicos no es lo que hace Uber con el transporte de viajeros. Si intentas coger uno un día que está lloviendo a mares no te cobra un 5% extra, sino que te lo multiplica por cuatro. Eso es capitalizar la escasez, pura especulación. Los precios dinámicos son ajustes muy leves, tanto hacia arriba como hacia abajo.

–¿Ejemplos?

–Quieres ir un sábado a un sitio que está lleno. ¿Pagarías un 10% extra por entrar? Eso depende del perfil de consumidor. Unos aceptarán y otros irán otro día entre semana y pagarán menos de lo habitual. Es una segmentación de clientes.

–¿Integran los datos de las redes sociales?

–Aún no, pero queremos introducirlo en el algoritmo. Algunas opiniones te ponen una estrella, aunque el mensaje es "todo estupendo, pero…" y un detalle. Eso no es una puntuación de una estrella y hay que conseguir matizar eso.

–¿Qué clientes tienen?

–Grupos hoteleros. Intercontinental, Radisson, Hilton, Palladium. En restauración y servicio de habitaciones. En España trabajamos en 80 restaurantes. Con el Grupo con Fuego, Lalala, Arzábal. En Asturias aún no tenemos clientes.

–¿Cómo abordará la cuestión en Oviedo?

–Hablaré de estrategias de gestión que podemos aplicar en la restauración. Los precios dinámicos son una de ellas, pero hay muchas más. El menú del día o las "happy hours" son técnicas sin tecnología que buscan llenar en baja demanda. En la mesa redonda haré hincapié en los precios dinámicos respecto a rentabilidad y respuesta del consumidor.

