El viaje de ida y vuelta de María Marte, la chef que cierra las jornadas de turismo

La de María Marte ha sido una vida cargada de retos. A sus 45 años, el suyo ha sido un viaje de ida y vuelta entre su República Dominicana natal y España. Con una mano delante y otra detrás, llegó a Madrid en 2003 para acompañar a su hijo mayor en busca de una vida mejor. Comenzó lavando platos en el Club Allard y, 13 años después, se convirtió en la chef del restaurante donde revalidó las dos estrellas Michelin que tenía el local y ganó el Premio Nacional al mejor jefe de cocina. En 2018, cuando estaba en su mejor momento, decidió volver a su país para devolver la deuda que creía tener con los suyos. Hoy clausura con una charla a las 13.15 horas el 7º Congreso Nacional de Innovación en el Sector Turístico en el Calatrava.

"A lo largo de mi vida me han llamado loca muchas veces. Primero por venir y luego por marcharme. Pero siempre me he guiado por mi corazón y no me arrepiento", explica a LA NUEVA ESPAÑA recién aterrizada en Oviedo. La de Marte es una voz autorizada en cuanto a innovación se refiere. Ganó en 2017 el Premio Internacional Eckart Witzigmann (ECKART) y siempre se ha marcado como objetivo reinventar la cocina dominicana. "Nuestra gastronomía es muy sabrosa y cada vez hay más amantes de la cocina. Yo le doy ese toque de creatividad y esa mezcla con la cocina mediterránea", constata.

El suyo es un ejemplo para muchos extranjeros que llegan a España sin papeles. Aunque no fue un camino de rosas. "Incluso con dos estrellas Michelin me seguían llamando la negra o la dominicana, como si yo no tuviera un nombre", dice. Marte reivindica que las administraciones públicas "hagan algo más" por los inmigrantes y que fomenten su arraigo por España. Antes de los éxitos, se pasó seis meses fregando platos, aunque con el salto a los fogones siempre en su cabeza. Tras postularse por tercera vez para sustituir una baja de un ayudante de cocina, le llegó su oportunidad. Aunque tuvo que compaginar los fogones con el estropajo. "No veía la luz del sol pero tenía un sueño por cumplir. Quería demostrar por qué lo había dejado todo en mi país", agrega.

No pudo dejar de fregar hasta un año después, cuando a un compañero se le olvidó preparar una guarnición importante para el servicio. "Se fue a comer y yo me di cuenta y sacrifiqué mi comida para hacerla yo sin que se diesen cuenta. Cuando llegó el chef Diego Guerrero y se echó las manos a la cabeza , le pasé la bandeja", explica. Al día siguiente, el cocinero ordenó que dejase el estropajo y se dedicase únicamente a cocinar. Su ascenso desde entonces fue meteórico: "En 2006 ya era la mano derecha del chef y cuando abandonó el restaurante y parecía que íbamos a cerrar, me puse al mando".

En pocos meses, ya no quedaba ni rastro de lo que era el Club Allard y Marte impuso un estilo propio. Sus creaciones llamaron la atención de Michelin, que le concedió dos estrellas. Pero entonces llegaba el más difícil todavía: defender un distintivo impensable un lustro atrás. "Sabía lo que se venía encima. Mi vida siempre ha sido un reto y este era el mayor de todos. Sacrifiqué hasta dormir para seguir creando", destaca. Sus éxitos en Europa dieron a conocer el mundo de las estrellas Michelin en la República Dominicana, donde llenó páginas de periódicos y copó programas de radio y televisión. Si tiene que quedarse con un plato de su país, se queda con los que trabajan e innovan con los diferentes tubérculos, sobre todo con la yuca.

Llegaron más premios y llegó entonces una recompensa de 50.000 euros por el ECKART de 2017 que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando salió su lado solidario y dejó la cocina de lado temporalmente. Volvió a República Dominicana porque era lo que querían sus hijos y montó una fundación que lleva su nombre para ayudar a mujeres desfavorecidas. No obstante, el gusanillo de los fogones no tardaría en picarle de nuevo y acaba de abrir un nuevo restaurante en su localidad natal, donde los paladares más finos pueden disfrutar de su mezcla entre tradición y vanguardia. Sus tres hijos siguen sus pasos y sus retos son dos. El primero, fundar su propia escuela de gastronomía; el segundo, llevar la primera estrella Michelin a su país. Y vistos los antecedentes, no va a parar hasta conseguirlo.

