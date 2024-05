Rafael Yuste (que convenció a Obama para impulsar la investigación cerebral) defiende en Oviedo los "neuroderechos" y narra sus incursiones en Asturias

–En Asturias he estado un par de veces. Traje a mi familia a ver el Prerrománico, que les encantó, y luego estuve en Picos de Europa. Subí el Torrecerredo, pero bajar fue complicado, casi nos despeñamos.

Los retos complejos no arredran al neurobiólogo Rafael Yuste (Madrid, 1963), director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia (Nueva York). Es el principal ideólogo del "proyecto Brain", impulsado durante el mandato de Barack Obama para lograr el mapeado completo de la actividad cerebral. Ayer, con una de sus dos hijas, estuvo en Oviedo, donde recibió, de manos de la Reina Letizia, una de las Condecoraciones 2024 de Cruz Roja por su impulso de la Fundación Neuroderechos, con la que se propone defender a la humanidad frente al uso abusivo de la neurotecnología.

Poco después de recibir la citada distinción, el profesor Yuste explicó a LA NUEVA ESPAÑA sus incursiones en Asturias –que incluyen la subida a la cumbre más alta, de 2.648 metros de altura–, sus conquistas científicas y su pelea por preservar la dignidad y los derechos del cerebro humano. Todo parte de su mayor logró investigador:

–La técnica llamada "calcium imaging", imagen de calcio, fue mi tesis doctoral. Es una técnica óptica que mide la actividad del cerebro, los circuitos neuronales. Cuando lo descubrimos, por azar, nadie daba un duro por esto, y ahora es una técnica que se utiliza en todos los laboratorios del mundo. Cuando voy a dar conferencias, hay gente que me dice que está haciendo el calcium imaging, y no saben dónde surgió. Pero yo sí lo sé y eso me tiene con una sonrisa de oreja a oreja todos los día de mi vida.

Al profesor Yuste le gusta relatar su "momento Openheimer", en alusión a uno de los grandes artífices de la bomba atómica:

–Fue hace diez años. Utilizando esta técnica y otras técnicas ópticas pudimos descifrar la percepción visual de un ratón y pudimos manipularla hasta el punto de que le introdujimos imágenes, alucinaciones... Y el ratón empezó a comportarse como si se las estuviera viendo. El ratón se comportaba como una marioneta. Si le metíamos una imagen, hacía una cosa; le metíamos otra y hacía otra. Igual que Openheimer se dio cuenta, cuando construía el primer reactor nuclear, de la importancia que tenía esto, yo me di cuenta de que lo que hoy se puede hacer en un ratón mañana se puede hacer en un humano. Quiero decir que no sólo tenemos que seguir con nuestras investigaciones en ratones, sino empezar a pensar en cómo proteger a la humanidad para que estas cosas no ocurran en humanos. Que no nos tengan como marionetas o no nos descifren el pensamiento.

Y así fue como nació la Fundación Neuroderechos, concebida para prevenir estos abusos:

–Los científicos, cuando desarrollamos una técnica que tiene mucha importancia y muchas consecuencias, tenemos la responsabilidad de que esa técnica se utilice de buena manera, de que lleve a la humanidad por buen camino. Ahí fue cuando me involucré a fondo: no solamente en hacer investigación de laboratorio, que es lo mío, sino también en saltar al ruedo, crear esta fundación y empezar a hablar con políticos, parlamentos y gobiernos de distintas partes del mundo.

Rafael Yuste parte de la idea de que "el ser humano es su cerebro". En consecuencia, el alcance ético de las investigaciones cerebrales no es equiparable al de otras regiones del cuerpo humano:

–Puedes trasplantar un corazón, y esa persona sigue siendo la misma, pero el cerebro es lo que nos hace ser lo que somos. Hasta ahora, no había que preocuparse, porque no teníamos las técnicas para entrar al cerebro, mapearlo y manipularlo, pero ahora sí. Y yo soy precisamente una de las personas del mundo que ha desarrollado esas técnicas. Por eso estoy yendo por todas partes al lado de los neuroderechos.

A veces se observa desaliento ante los escasos avances de los tratamientos de algunas enfermedades cerebrales, como el alzhéimer:

–Bueno, eso es la medicina. Para curar una enfermedad, primero tienes que entender cómo funciona el órgano. La cuestión es saber cómo funciona el cerebro. Todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello. El segundo paso es conocer la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad. Estamos trabajando para que en un futuro todas estas enfermedades, que son la lacra de la humanidad, sean abordadas de raíz por los médicos.

¿Significa esto que habrá una serie de avances que hagan progresar todos los tratamientos de una manera más o menos homogénea?

–Es impredecible. Igual salta la liebre por donde menos se la espera. Hay enfermedades, como la epilepsia, que estamos más cerca de curarlas. Pero hay otras que van a llevar mucho tiempo. El cerebro es un órgano muy complejo. Llevamos trabajando en ello desde Ramón y Cajal. Hemos aprendido muchas cosas a nivel molecular y celular, pero nos falta entender los circuitos cerebrales, lo que Cajal llamaba las selvas impenetrables, donde muchos investigadores se han perdido. Y para eso necesitamos nuevas técnicas. Sobre todo, yo pienso en nuevas técnicas ópticas para mapear y cambiar la actividad cerebral. Estamos en ello. Estamos en un momento de muchísima importancia en el mundo, en la ciencia, por todos los proyectos cerebrales que se están desarrollando.

Rafael Yuste continúa desarrollando una mayoría de su actividad científica en Estados Unidos, pero está regresando a España de manera paulatina:

–Estoy involucrado en el lanzamiento de un proyecto que se llama Spain Neurotech. Esta iniciativa nace de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Se ha decidido crear el Centro Nacional de Neurotecnología, en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco, precisamente para construir todas estas herramientas y hacerlo desde una perspectiva ética. La idea es que este Centro sea el eje de una red nacional y que en todas las comunidades autónomas haya centros asociados que metan a España en la primera división de la neurotecnología mundial.

