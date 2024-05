Patxi Mangado: "El final de la ampliación del Bellas Artes es una operación quirúrgica delicada"

El arquitecto navarro Patxi Mangado supervisará personalmente y sobre el terreno la segunda fase de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, de cuyo proyecto es autor."El contrato está firmado y empezaremos a la menor brevedad", anuncia Mangado. El arquitecto es muy consciente de "la complicación, desde el punto de vista constructivo, de la última fase de la ampliación", que compara con una intervención quirúrgica. Explica que el edificio que se va a derribar, y que será sustituido por otro que conectará interiormente todo el Museo, "se construyó tapando una fachada importante del Palacio de Velarde" y apoyado en ella. Se desconocen los detalles de aquella intervención y cómo se encajaron ambos edificios, explica, y por eso quiere estar muy pendiente del desarrollo de las obras. "Es una operación quirúrgica delicada, hay que cortar con cuidado y reponer la piedra donde haya que reponerla", indica.

Patxi Mangado estará a pie de obra, se instalará en Oviedo y tendrá su despacho en el estudio Alcázar Arquitectos, con Alejandro Alcázar al frente. El navarro y el asturiano han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para dirigir los trabajos en el solar de la calle Santa Ana, que serán ejecutaso por Tapusa (Tableros y Puentes S.A.), una empresa constructora con actividad internacional, y que deberán haber acabado en octubre de 2025.

"El respeto a la historia no tiene que ver con el calco estilístico del pasado", argumenta Mangado

El autor del proyecto de ampliación del Bellas Artes, de la primera fase y ahora de la segunda, comenta que "hay que retirar unos forjados del edificio que se hicieron en los años 60 y que ocultaron una fachada muy bonita del Palacio de Velarde, de la que ahora intentaremos dejar a la vista el máximo posible". Mangado está al tanto de la petición de medio centenar de profesores de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que hace unos días difundieron una carta en contra del derribo de ese edificio, que en su día ocupó el colegio femenino del Santo Ángel de la Guarda. Reconoce que le extraña el momento en el que llega, a punto de iniciarse las obras cuando los detalles del proyecto se conocen desde hace años. "Respeto y estimo el interés por el patrimonio. Respeto todas las opiniones, pero discrepo", afirma. A su modo de entender, "el respeto a la historia no tiene que ver con el calco estilístico del pasado sino que se expresa con actuaciones respetuosas con los valores del pasado". "La primera fase del museo es muy contemporánea, pero muy responsable con el pasado del edificio; no es necesario una intervención historicista: con una intervención historicista se tapó un patrimonio muy importante", argumenta, refiriéndose a la fachada oculta del Palacio de Velarde.

Patxi Mangado sabe bien lo complicado que es trabajar en el corazón del casco histórico de Oviedo. "Tengo el antecedente de las primeras excavaciones. Aquello no fue fácil, hay que hacerlo con mucho esmero, requiere unos medios técnicos y una asistencia permanente y esta vez no es una obra muy grande pero sí muy delicada", señala. "No es tan importante desde el punto de vista económico y cuantitativo, pero sí importantísima desde el estructural y de funcionamiento", indica, ya que "el Museo necesita de manera apremiante, sobre todo, las zonas de almacenamiento y la conexión interior".

Patxi Mangado asegura que el Museo de Bellas Artes de Asturias le ha "dado muchas alegrías y satisfacciones" y "es una de las piezas en las que he trabajado de las que más he aprendido arquitectura". "Estoy haciendo esto y lo de la fabrica de gas de Oviedo; éste es ahora el único proyecto real que tengo y es superplacentero, fantástico para mí, trabajar en cosas reales, en lugar de discutir sobre proyectos que están en el aire, con tiempos que superan los de una gestión lógica, en un contexto confuso y un poco tedioso", comentó, antes de concluir la conversación.

Patxi Mangado ingresará en la Academia de Arquitectura de Francia el 29 de mayo; será a su regreso cuando se instale en Oviedo para dirigir la obra del Bellas Artes.

Suscríbete para seguir leyendo