Los abogados veteranos piden "el respeto y la consideración debidos" a los tribunales

El Colegio de Abogados de Oviedo celebró este viernes –con dos días de antelación– la festividad de su patrono, San Ivo de Bretaña, el abogado de los pobres, con un acto solemne en el que se impusieron las medallas de oro y plata a los abogados con 40 y 25 años de carrera. Los abogados más veteranos, por boca de la letrada Beatriz Álvarez Solar, reclamaron de los tribunales "el respeto y la consideración debidas" al colectivo, que al parecer se ha perdido.

El decano Antonio González-Busto, llamó al compañerismo y a la solidaridad en un cálido discurso, en el que no desdeñó las bondades de la sana competencia y la búsqueda de la calidad excelente, "que ennoblece la profesión de la abogacía". Tampoco el éxito personal, pero no "desde la perspectiva del individualismo egoísta, sino desde el compañerismo, desde el compromiso de una integración en una comunidad que llamamos España".

El acto, al que acudieron entre otros el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, el Jefe Superior de Policía, Luis Carlos Espino, y el coronel jefe de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta, se inició con la entrega de las insignias de plata, por 25 años de carrera. En nombre de los 36 distinguidos habló el letrado Jesús González Vizuete, que llamó la atención sobre el efecto de la irrupción de la nuevas tecnologías. "Si alguna vez la inteligencia artificial sustituyese a los abogados, sin duda iniciaríamos nuestra propia extinción", aseguró. Y es que "el lado humano es el que prima en esta profesión". "Ejercer el derecho es una experiencia de vida, un acto de servicio a la sociedad", añadió. Y deseó, emocionado, que los abogados pongan "su granito de arena en la playa de la convivencia".

Beatriz Álvarez Solar, hablando en nombre de los 21 letrados con 40 años de pertenencia al Colegio, hizo un canto a una profesión que es "casi un sacerdocio". La abogacía era allá por 1984 algo muy distinto. Las herramientas de trabajo eran un teléfono, una máquina de escribir y mucho papel de calco. Luego llegarían la máquina de escribir eléctrica, el fax y el primer teléfono móvil, que pesaba tres kilos, e internet, que lo cambió todo. "Logramos adaptarnos y hoy por hoy estamos muy vivos, pese a que la abogacía es ahora irreconocible", dijo la letrada.

Álvarez Solar echó la vista a atrás, a la fundación de la asociación de abogados jóvenes, y a la primera huelga del turno de oficio, que fue "ejemplo para todo el país". Llegó la Escuela de Práctica Jurídica, que sustituyó la por ella "añorada pasantía". La letrada recordó a los decanos ya fallecidos, el último Enrique Valdés Joglar.

"Hay muchos más órganos judiciales, pero no han hecho crecer en igual medida la satisfacción de quienes comparecemos ante ellos", dijo. Y luego pasó a denunciar "la situación insoportable que venimos soportando en las salas de audiencia". Recordó a un magistrado ya jubilado que le dijo que "en sala, jueces, fiscales, secretarios y abogados estamos a la misma altura". "Siento decir que hace tiempo que no percibo eso. No es admisible que sistemáticamente hayamos de soportar horas y horas de espera, suspensiones injustificadas, obstáculos para ejercer el derecho de defensa y faltas de respeto y recriminaciones públicas", dijo. Reclamó la intervención del Colegio, pero también la de los propios letrados: "Nuestra comprensión con los medios limitados y la carga de trabajos de los jueces y tribunales no exime de exigir el respeto y la consideración que a nuestro colectivo nos es debido". Tras realizar la foto de familia de rigor con vistas al jardín de los reyes caudillos, los letrados celebraron una comida de confraternización en el restaurante Castillo de San Cucao.

