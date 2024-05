"Quizá un día la inteligencia artificial dicte sentencias y luego el juez las firme"

Francisco Málaga (Gijón, 1970) es abogado, profesor de Derecho Procesal y socio del despacho de abogados norteamericano White & Case, del que dirige la sección de disputas para Europa, Oriente Medio y África. Visitó Oviedo estos días, pero no para hablar de sus responsabilidades, sino del creciente papel que la inteligencia artificial (IA) está empezando a jugar en el ejercicio de la abogacía; tanto en las tareas más rutinarias como en las que jugará, en el futuro, en la vorágine de las salas de los juzgados. Lo hizo en el XVI Encuentro de Tribunales Económico-Administrativos Municipales, que se celebró el jueves y el viernes en el Calatrava.

–Visitó Oviedo para hablar de la IA en el Derecho.

–Sí, dedicada a los procesos. Yo me dedico a la litigación civil y comercial, los asistentes al encuentro eran más tributaristas, gente de derecho público, pero nos afecta a todos como se aplica la IA a procesos muy complejos. Nosotros la usamos en casos donde hay muchos documentos y testigos, con diferentes idiomas y derechos aplicables, muy complicados técnicamente. La IA nos hace gran parte del trabajo. Les di una visión de lo que estamos haciendo en el ámbito privado y que todavía no ha llegado al público. Les decía al empezar que les iba a hablar del futuro, porque a la Administración igual llega dentro de una década.

–Y bien, ¿qué relevancia tiene la IA en su ámbito?

–Estamos viviendo una revolución, un mundo nuevo. En mi especialidad, soy responsable de disputas, llevamos procesos judiciales y arbitrales muy complejos. Suele haber mucha documentación, miles, muchos testigos, temas de ingeniería. Hasta ahora lo hacíamos con equipos de abogados que tenían que gastar muchísimas horas solo en revisión documental. Tenemos un software de análisis que lleva IA integrada y le pides que te busque en toda la base de datos de la empresa sobre cualquier cuestión y te la localiza. En cualquier acta de reunión, correo electrónico, documento técnico. Donde sea.

–Más avanzado que poner una palabra en un buscador corriente, ¿no?

–Eso multiplicado por mil. No tiene que haber ni las palabras clave, identifica los temas y entiende qué se estaba tratando. Esa tarea se venía haciendo con batallones de abogados jóvenes y es súper frustrante ir buscando papel a papel. Ni siquiera es trabajo jurídico, es una labor de investigación. Ahora lo hace la máquina.

–¿Qué más?

–Nos llega una demanda del contrario, le pedimos a la IA que la analice y nos diga qué probabilidades de éxito tiene. Que busque debilidades, inconsistencias. Que prepare un primer borrador de contestación. Y también podemos enfrentarnos y que prepare otro escrito para rebatirse a sí misma, es interesantísimo. Suena a ciencia-ficción, pero es súper divertido (ríe). O si tenemos una reclamación en Alemania, te dice qué jurisprudencia hay, qué derecho aplica… Te lo saca en tres segundos, en español.

–¿Y para el trabajo de sala?

–Te ayuda a argumentar. Preparamos los testigos y los peritos. Te prepara los interrogatorios, te hace posibles interrogatorios contrarios. Y a nivel prototipo podrás ponerte delante de una pantalla que te hace de juez y que te empiece a preguntar la IA, retándote, sin cansarse nunca. Una parte importante del juicio son las conclusiones, cuando expones ante el juez los alegatos finales. Ahí somos una mezcla entre periodista y traductor, porque hay que explicar de forma rápida y sencilla un tema complejo. El futuro es un asistente puesto en un pinganillo que te irá guiando. Se está desarrollando un software que reconoce la voz y te va advirtiendo sobre por donde puedes tirar o si el testigo ha dicho algo que contradice a un email que mandó hace tres años con minuto y segundo. Eso era antes una carambola, a veces buscas cosas en los juicios y no llegas a tiempo. Y el juez también lo tendrá. Otra cosa es que lo autoricen, yo creo que funcionará.

–¿Llegará a juzgarnos la IA?

–Probablemente llegará un día en el que la IA dicte sentencias, aunque no lo sabremos porque el juez no nos lo contará. Utilizará inteligencia artificial que diga que algo hay que resolverlo de cierta manera y luego él lo firmaría.

–Pero entonces, la pregunta del millón. ¿Harán falta los abogados?

–Sí, pero esto elimina todo el trabajo de poco valor añadido. Compila todo el conocimiento y lo organiza en cuestión de segundos. Habrá un trabajo más exigente en cuanto a creatividad. Tendrás todo el conocimiento a tu disposición y tendrás que jugar con ello. Aunque sea IA generativa no crea nada, solo lo mezcla. Hay gente preocupada con quedarse sin trabajo. No será así, pero trabajaremos de otra manera.

–¿Y los junior? ¿Cómo meterán cabeza si los veteranos tienen un asistente tan eficiente?

–Serán los más afectados al principio, pero ya pasaba hace 25 años donde buscaban en tomos gigantes y ahora lo hacen en ordenadores. El trabajo repetitivo cambiará, va desapareciendo. Es un reto. Es como cuando los contables descubrieron el Excel.

–Sí, pero el Excel lo manejan ellos.

–Pero nosotros tenemos la última palabra de lo que sale de la IA y tienes que responsabilizarte de que lo que pone en los trabajos que firmamos es correcto y está bien trabajado. Es un apoyo que no nos sustituye. De momento es una muleta.

–¿Notan que la IA aprende?

–Sí, cada vez es más eficiente. Yo no diría que piensa por sí sola, pero ni siquiera los programadores saben bien qué pasa ahí dentro. Se va retroalimentando y genera conocimiento a una gran velocidad. Hace 3 años la IA batió al 30% de los estudiantes que hacen en Estados Unidos el examen de acceso a la abogacía. El año pasado, al 90%.

–¿Límites legales?

–Tenemos un límite legal que es que no se puede vulnerar la confidencialidad del cliente, no podemos ni decir nombre de un cliente porque nos retirarían la licencia. La otra es la normativa de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). No se puede subir documentación confidencial a una IA abierta. Por eso hay que trabajar en entornos cerrados, de la empresa. Tenemos nuestro propio software.

–¿Qué costes tiene?

–Los despachos estamos invirtiendo mucho dinero, aunque con mucho cuidado. Es como cuando salió el Beta y el VHS, no sabes bien por cuál apostar. Puede que inviertas en una herramienta y en 6 meses esté obsoleta. Hay que ir con cautela, pero sin quedarse atrás. Todos los despachos internacionales que conozco creo que están invirtiendo.

–¿Cómo resumiría, en pocas palabras, su experiencia con la IA?

–Es una revolución y una herramienta fabulosa. Hasta que no lo pruebas no te das cuenta. Es apasionante.

