"Para falsificar el Sudario tendrían que saber qué era, pero no se analizó hasta el siglo XX"

Jorge Manuel Rodríguez Almenar (Valencia, 1959) es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia de la Facultad de Derecho y doctor en Historia del Arte con una tesis doctoral sobre la influencia de la Sábana Santa en esa disciplina. Es presidente desde el 2006 del Centro Español de Sindonología (CES), que se dedica a estudiar la historicidad de Jesús de Nazaret a través de documentos y reliquias. Visita Oviedo los días 23 y 24 de mayo como ponente de un curso sobre el lienzo que atesora la Cámara Santa de la Catedral. Las inscripciones para las jornadas aún están abiertas en sudariooviedo.com o en el teléfono 984 051 604. Las celebra el CES junto a la Asociación del Sudario de Oviedo (ASDO) y el Cabildo de la Catedral. Almenar agradece la colaboración de los patrocinadores, Caja Rural de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.

–Que si el paño de la Verónica, que si la Sábana Santa… ¿Qué es el Santo Sudario exactamente?

–La Sábana Santa cubrió el cuerpo completo y el sudario fue una capucha que se utilizaba antes, al bajar el cuerpo de la cruz y llevarlo al sepulcro. Se tenía que tapar la cabeza, los judíos lo consideraban obligatorio. Si no se le tapaba lo que pasaría es que todos los fluidos y sangre mancharían al que lo bajase y eso para un judío era su peor pesadilla, te deja impuro durante ocho días. En el sepulcro se quitó el sudario y se habría envuelto el cuerpo completo con la Síndone de Turín, la Sábana Santa. Así que no tiene nada que ver con la Verónica. Es un pañuelo auxiliar que puede tener su función en un enterramiento. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan y que podría ser el sudario que está en Oviedo, pero eso nos lo tiene que decir el propio objeto con la Ciencia.

–Hay quien dice que podría ser una reliquia falsificada en la Edad Media para prestigiar a la Iglesia.

–Esos no tienen ni idea. Para falsificar una cosa primero hay que saber lo que es. El Sudario es una tela sucia, manchada y arrugada que no se ha analizado e interpretado hasta el siglo XX. Tendrían que asesinar a una persona, que tenga ese edema de pulmón agudo, barba, bigote… para replicarla, pero eso lo sabemos ahora. En la Edad Media veían una tela manchada y arrugada con manchas que podían ser de pollo. Los documentos pueden ser auténticos y su contenido falso. El Sudario por sí solo es un documento.

La historiografía actual no se limita a leer escritos, porque la Ciencia nos permite leer cosas que antes no podíamos. Me hace gracia que las críticas que se hacen al estudio del Sudario vienen de gente que no sabe lo que es la Ciencia en absoluto porque están acostumbrados a leer textos. Lo que nos tiene que decir si pudo estar en la cabeza de Jesús es la Ciencia, no los documentos.

–¿Y la datación del Carbono 14? Dio siglo VIII.

–La gente que no sabe de Carbono 14 le da un valor que no tiene. A ver, la prueba la dimos a conocer nosotros. Si hubiéramos querido mentir no la hubiéramos hecho pública. Éramos conscientes de que el resultado depende de la calidad de la muestra. No es lo mismo encontrar algo sin contaminar, ahí salen fechas exactas. Pero con una tela que ha sido sobada durante siglos los contaminantes añaden Carbono 14. Lo grave sería si hubiera salido siglo I porque, en ese caso, tendría que ser mucho más antiguo. El ingeniero químico Felipe Montero descubrió el carbono amorfo en la tela. No es carbono mineral, sino fruto de una combustión. La Cámara Santa tenía unas lámparas quemando aceite todo el rato. Y ese aceite se queda en todo y altera la muestra. El Carbono 14 da la fecha exacta en torno al 70% de las veces. Del otro 30%, un 10% da una fecha distinta, pero posible; y el 20% una imposible. Y los mejores laboratorios no aseguran las dataciones de textiles.

–¿Por qué se ha dejado de investigar la Síndone de Turín tras datarse su origen en el siglo XII?

–No se ha dejado de hacer. No están autorizadas las investigaciones directas, pero hay abundantes indirectas. Mismamente mi tesis doctoral.

–¿Entonces por qué han desautorizado las directas?

–No es que se hayan desautorizado, sino que la Iglesia ha considerado que no son relevantes. Eso es un error de ellos y no voy a meterme. Hay gente que no quiere complicarse la vida, pero saber la verdad es mucho más interesante.

–Háblenos del ADN.

–Se encontró una secuencia de ADN mitocondrial, no nuclear, a partir de los glóbulos rojos. Si en la Síndone encontrásemos la misma secuencia tendríamos la certeza de que es la misma persona. Ese ADN solo lo tiene el 8% de la población mundial, es muy poco frecuente. No se puede saber mucho más, pero a lo mejor dentro de unos años sí. La sangre es grupo AB. Solo lo tiene un 3% de en el mundo, pero en Palestina asciende a un 11%. Y coincide con el grupo hallado en la Sabana Santa. De todas formas no tenemos el ADN de Jesús para comparar.

–¿Y qué dice sobre el hongo y la conservación del lienzo?

–Hay que meter el Sudario en una caja estanca que hay que revisar periódicamente. Yo recuerdo haber tocado el sudario en su día y eso es una barbaridad. Está mejor que nunca, porque ahora tiene una barrera, pero en su día nos hemos encontrado manchas de carmín de haberlo besado. Además no es la vitrina entera, solo el marco. Es imprescindible que esté en un ambiente sin oxígeno para que el hongo no crezca. El problema no es que se coma el lino, sino las otras partículas orgánicas como pueden ser sangre, etc. La gente no es consciente de que podría quedar una mancha, pero que ya no se identifique como sangre. Las autoridades correspondientes tienen que tomárselo en serio, nosotros no somos los guardianes del Sudario. Y esto tiene que surgir desde Oviedo. Porque hay una cosa que me deja atónito. Nos pregunta gente de todo el mundo sobre el tema y donde no hay ningún interés es en la propia Oviedo. La gente no se entera de nada, pero opina. Es que el sudario de Oviedo no es una reliquia local, debería ser Patrimonio de la Humanidad.

–Habló con el tema con varios Papas, ¿verdad?

Sí, le regalé copia de mi libro a Juan Pablo II y hablé con Benedicto XVI, antes de ser Papa, cuando era cardenal, y quedó fascinado. Salió de la reunión diciendo que era muy interesante lo que le había contado. Le expliqué que lo investigado no contradecía que pudiera ser el sudario de Cristo. "Siga investigando porque esto refuerza nuestra fe", me dijo. Esa frase se me quedó grabada.

