"Aspiro a seguir como estoy, en un momento dulce y sintiéndome querido; toco madera"

Nando Agüeros (Torrelavega, 48 años) regresa este viernes al mismo teatro Campoamor que conoció en sus inicios, cuando composiciones como "Viento del Norte" no le habían convertido todavía en uno de los cantantes más queridos en el país y todavía no había celebrado los 25 años de carrera. El regreso al gran escenario ovetense (20 horas, entradas entre 28 y 36 euros) viene de la mano de "El mismo que viste y canta", su nuevo disco, lanzado hace tres meses, con producción de David San José y donde abre el abanico de su paleta a sonidos del otro lado del charco y cierta temática social.

–¿Qué trae en la maleta de este nuevo trabajo?

–Este es un disco con once canciones inéditas, además de una revisión de "Viento del Norte" en la que colabora Ara Malikian, que grabamos para celebrar el 25 aniversario de carrera. Las canciones incluyen diferentes temáticas y estilos musicales. Hay góspel, twist, rock, canción con tintes mexicanos, baladas… Y para hacer todo eso he contado con la producción de David San José, con el que canto también un tema a dúo, al alimón, "Vienes del amanecer".

–¿De dónde sale la colaboración con él?

–Lo conocía ya, conocía su trayectoria y me gustaban sus producciones, en especial las de los discos de Víctor Manuel y Ana Belén. Así que le llamé y estoy encantado con la labor que ha hecho.

–¿Cómo fue la forma de trabajar?

–Bueno, cuando tuve ya un ramillete de canciones acabadas y más o menos enfocadas, se las pasé con una idea implícita de por dónde podían ir. Él las mejoró, por supuesto, las arregló y, claro, musicalmente es un fenómeno. Hizo una gran labor. Así que me iba mandando sus arreglos, yo los escuchaba y luego negociábamos. La grabación final la hicimos en sus estudios de Raro Tempo.

–Aquí se nota, más que en otros trabajos, una evolución.

–Sí, en cuanto a sonido, al cambiar el productor. Además, hemos podido contar con su equipo de músicos, que son fantásticos. Por otra parte hay una diferencia en la forma de abordar las canciones, porque aunque hay alguna de ámbito personal, también hay de otros ámbitos. Aquí escribí canciones de lo que te encuentras al ver un telediario o al abrir las páginas de un periódico. Hablo de inmigración, de maltrato, del alzhéimer…

–Superados los 25 años de carrera, ¿cómo y dónde se encuentra ahora?

–He ido creciendo poco a poco y ahora estoy en un momento dulce. Tengo muchos conciertos en lugares muy diversos, voy saliendo un poco de mi zona de confort y estoy feliz de vivir este momento. Estoy rodeado de grandes profesionales, tanto artísticamente como en la oficina, que también es asturiana. La verdad es que nunca imaginé que esto iba a llegar, ni tampoco me ponía a pensar en ellos. Todos estos años he ido subiendo poco a poco. Y si me preguntas aspiraciones te diría que con que me quede como estoy… Toco madera, me siento muy querido por el público y es una etapa bastante dulce.

–¿Cómo explica ese éxito de una canción, digamos, clásica entre un público también con gustos normales?

–Lo que pasa es que en mis primeros discos hablaba de mi entorno, de cosas cercanas, y tampoco había tanta gente que se dedicara a ello. Empecé a hacer canciones diferentes hablando de la tierra, de lo más cercano, y ahí no había tanta competencia como en otros estilos musicales. Y así fue creciendo, es la música que me gusta. Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa y ahí seguimos.

–Éxito muy notable en Asturias

–Yo tengo muy presente a Asturias en mis canciones. De donde vengo, mi tierra, tiene más que ver casi con Asturias. Nací en Cantabria, pero mi pueblo está muy cerca de Picos de Europa, en la zona de Panes, y allí todo lo que se respiraba era con cierta asturianía. La verdad es que Asturias para mí la siento como mía.

–¿Qué ofrecerá este viernes en el Campoamor?

–En el Campoamor vamos a desgranar todo el nuevo disco prácticamente y luego los clásicos, las que el publico está deseando escuchar siempre, las que se saben. Porque cuando presentas un disco no les hace mucha gracia que cantes canciones nuevas. Sabes que el repertorio está bien cuando levantan los teléfonos para grabarla.

–¿Un escenario especial?

–Yo he ido mucho al Campoamor. Cuando cantaba mi hermano en las finales de los concursos de tonada asturiana, que más de alguno ganó. Ese bonito recuerdo. Creo que todos los españoles conocemos el teatro y lo admiramos.

