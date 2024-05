La odisea de obtener una ayuda para un coche eléctrico en Asturias: esta es la historia de tres años de espera de un octogenario ovetense

Recaredo Rodríguez Soto, 81 años, vecino de La Manjoya (Oviedo), se compró en septiembre de 2021 un coche eléctrico por 58.000 euros. En aquel momento se había convocado ya la tercera edición del Plan Moves, el mecanismo público cofinanciado con fondos europeos para incentivar la adquisición de ese tipo de vehículos. "Me decían en el concesionario que la ayuda la tenía que tramitar yo, pero que era muy fácil, todo ‘online’", cuenta Recaredo. Pero no fue tan fácil. De hecho, tres años después, este ovetense sigue sin saber nada de las dos subvenciones –en total, casi 5.700 euros– que solicitó para el coche y el cargador. Un plazo que supera con mucho la tardanza de dos años que acumularon las últimas ayudas concedidas por el Principado, tal como informó recientemente este diario.

Ya desde un comienzo el proceso de Recaredo arrancó con mal pie. A pesar de que asegura "defenderse" con internet, tuvo que recurrir a una experta informática para tramitar los formularios. Pero también tuvo que desplazarse físicamente "dos veces" a la sede de la Consejería de Industria, en Oviedo, para hablar con el técnico responsable de gestionar las ayudas: "Desde el principio traté con el mismo funcionario. En total, habré hablado con él entre 25 y 30 veces, sin exagerar".

"Presenté todos los papeles que me pidió y, pasados siete u ocho meses –ya que la ley indica que a los seis meses se tiene que resolver la petición–, le llamé. Pero me dijo que le volviera a llamar dos meses más adelante", relata Rodríguez. Pasado el plazo, volvió a contactar, de nuevo sin éxito: "Que tenían mucho trabajo, que esperara un poco".

En octubre de 2023, transcurridos dos años desde la primera gestión, llamó la Consejería y le informaron de que ocho meses antes se había aprobado ya una de las partidas. "Les pregunté por qué no me habían avisado", asegura Recaredo. La respuesta que obtuvo fue que, para recibir el dinero, debía presentar la "justificación" del pago. "Cuando hice la solicitud en un primer momento ya había presentado las facturas del coche y del cargador. Pero me dijeron que yo podía haber aportado la factura sin haber recibido el coche por cualquier circunstancia. No me lo podía creer: ¿cómo va a darme el concesionario una factura de 58.000 euros sin haber comprado el coche?". Y no solo eso: "Me dijeron que yo debía consultar las indicaciones del Boletín Oficial del Principado (BOPA). Pero vamos a ver, ¿de verdad tengo que leer cada día el BOPA desde que hago la socilitud? ¿Estamos locos?".

El pasado enero, volvió a contactar con el funcionario, y ya fue la gota que colmó el vaso. "Me dijo que quizá el expediente se habrá extraviado. ¡Palabras literales! Con eso me cansé de llamar. Y así hasta hoy", sostiene Recaredo.

