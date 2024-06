El Centro Asturiano pospone las inversiones hasta que se resuelvan los pleitos electorales

El Centro Asturiano de Oviedo tendrá que esperar para beneficiarse de nuevos proyectos. La directiva del club ha decidido aparcar momentáneamente los avances en las grandes inversiones hasta que los pleitos surgidos a raíz de la exclusión de la candidatura de Lisardo Hernández del proceso electoral se resuelvan. "No vamos a abordar la cuestión de las inversiones mientras el tema esté judicializado", manifestó ayer, tajante, el presidente de la entidad, Gerardo Martínez Quesada.

El máximo dirigente del club cree que su junta directiva debe, en primer lugar, "respeto al socio". Un respeto que pasa por cumplir con lo que se dice, ejecutando convenientemente los grandes proyectos que incluyó en su programa electoral. El razonamiento de Martínez Quesada pasa por que el anuncio y posterior materialización de esas intervenciones podría verse comprometido en caso de que los tribunales fallen a favor de Lisardo Hernández y se impugne el proceso electoral.

Si eso ocurriese, los socios del centro tendrían que concurrir de nuevo a las urnas, quedando todo paralizado. Y si en esas hipotéticas elecciones ganase Lisardo Hernández toda la estructura de la dirección cambiaría. Continuando, o no, con esas inversiones. "Iniciar cosas que la parte contraria quizá no realizaría si ganase las elecciones sería hipotecar la futura gestión del Centro Asturiano", justifica el presidente, para quien el respeto no se debe solo al socio, sino "a la decisión de la Justicia".

Al hilo de la presentación de las cuentas de 2024 ante la asamblea de socios el próximo 17 de junio, manifiesta que están haciendo labores "de mantenimiento" con un presupuesto "absolutamente continuista" para proseguir con el correcto funcionamiento de la asociación deportiva y cultural. ¿Cuál será el momento en el que puedan comenzar los anuncios de sus numerosas inversiones para el club? Cuando tengan una sentencia, "aunque sea en primera instancia", la maquinaria empezará a moverse. "No vamos a meternos en lo que se va a hacer, o lo que no, hasta que eso ocurra", adelanta.

Una cita con los tribunales para la que todavía queda tiempo. Cuestión de meses, aunque el fin del proceso podría demorarse a principios de 2025 si se tienen en cuenta posibles plazos judiciales. En primer lugar, han de resolverse las apelaciones de Lisardo Hernández (el candidato excluido) al desestimarse las medidas cautelares que solicitaba hasta la celebración del juicio, detalla Martínez Quesada. Dichas cautelares pasaban por paralizar el acuerdo de la Junta Electoral del Centro Asturiano de Oviedo del 20 de noviembre de 2023, que le dejó fuera, y que proclamó a Gerardo Martínez Quesada presidente de la entidad social. Esas medidas significarían un bloqueo de facto en la dirección de la entidad hasta que el juez dicte una sentencia en firme.

A la resolución de estas apelaciones, cosa que ocurrirá en verano según apunta Martínez Quesada, le sigue la celebración del juicio ordinario, el 21 de noviembre. Casualmente un año y un día después de que la Junta Electoral del Centro Asturiano anunciase la exclusión de Hernández. Aquel hecho ocurrió por la falta de la rúbrica de uno de sus vocales en el impreso de candidatura y dejó en fuera de juego a todos los presentes en el acto de proclamación de candidatos. El presidente de la entidad tiene en cuenta que puedan pasar varios meses hasta que el juez tome una decisión y así las cuentas, como se adelantaba antes, podrían llevar al año próximo.

De igual forma, que las inversiones se encuentren aparcadas no significa que la junta directiva no estén trabajando en ellas. "Las cosas del programa electoral están ahí y las estamos estudiando", expone el presidente, que prometió un numeroso paquete de intervenciones para el club al postularse como aspirante al cargo. En la lista figuran desde grandes infraestructuras deportivas hasta nuevos servicios al socio. Entre las más ambiciosas está la construcción de un nuevo pabellón de baloncesto y dos pistas de tenis cubiertas, la reconversión de la piscina interior en una sala polivalente y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.

