Las encajeras lo bordan en el Calatrava

Portugués. Italiano. Hinojosa. Almagro. Son nombres gentilicios y de localidades que tienen su significado dentro de un campo muy específico, el encaje de bolillos. Esos estilos y algunos más, porque son incontables y únicos, aterrizaron ayer en el Calatrava gracias al XIX Encuentro de Encajeras que organiza la asociación "Ciudad de Oviedo". Más de 600 artesanas de todas partes de Asturias y España se citaron ayer en una jornada en la que destacaron los trabajos al estilo de Hinojosa. La variedad, única en el mundo y de dificultad extrema, es originaria del pueblo pacense de Hinojosa del Valle.

Antes de llegar a una de las piezas del patrón extremeño, Rosa Estrella, la presidenta de la Asociación de Encajeras "Ciudad de Oviedo", guía con entusiasmo por la exposición de la asociación. Con ella están la vicepresidenta, Gloria López, y la secretaria, Carmen Graña. A su paso, un desfile de chales, vestidos de bautizo, abanicos y tapetes hechos por sus alumnas y compañeras. "Hace falta mucha habilidad", reconoce Estrella, con la modestia de la que sabe, frente a una gran colcha hecha de encaje popular que llevó tres años de confección.

Dos encajeras concentradas en su labor. / Irma Collín

Sobre una de las mesas reposa un tapete de unos veinte por veinte centímetros hecho con la técnica de Hinojosa. No hace falta acercar la vista para apreciar como los hilos se entrelazan con giros imposibles. La autora es Isabel López y trabajado en él cinco horas al día durante cinco meses. "Como te distraigas te confundes y si quieres retroceder se rompe el hilo y adiós", explica. Lleva desde noviembre practicando la variedad extremeña, aunque su experiencia como encajera es de más de dos décadas. "Esto como meditar", comenta, mientras enumera los beneficios que tiene para la salud mental aunque, confiesa, que realmente tiene "vicio". La afición ya se la está inculcado a su hija, que la está acogiendo "con ganas".

Isabel García descubrió el encaje en la infancia, igual que Yara y Naira Menéndez, de 11 y 6 años, respectivamente. Las dos primas, la primera de Gijón y la segunda de Pola de Siero, están al fondo del Calatrava en una de las decenas de meses habilitadas. Cada una con su mundillo (el cojín sobre el que se hace encaje), diseñan un marcapáginas con la silueta de un gato y el cuadro de un delfín. Las dos llevan haciendo sus pinitos con los hilos desde los tres años y son vivo ejemplo de que esto del encaje tiene cantera. "Me llevan viendo desde pequeñitas y quisieron probar", explica la madre de Naira, Vanessa Gómez, sobre los primeros pasos de las niñas en el mundillo.

Yara y Naira Menéndez, haciendo encaje de bolillos. / Irma Collín

Ambas menores reflejan en su sonrisa el disfrute de esta afición que, al parecer, gusta mucho a los más pequeños de la casa. El testimonio de la profesora Belén Hernández lo confirma. "La gente se ha quedado con la historia de que el encaje de bolillos solo es de gente mayor y eso no es cierto", afirma la instructora, que da clase a niños y niñas que "vienen encantados a clase" para hacer labores que "van mucho más allá de las puntillas". Mientras habla, señala las pulseras de una compañera, mezcla de bisutería y encaje. Pone el foco en uno de sus alumnos, el pequeño Fernando, un niño de 10 años, que disfruta muchísimo haciéndole también, precisamente, pulseras a su mamá. La encajera, instalada en Cudillero, da clase a personas de toda la geografía asturiana. "Hoy hemos venido cincuenta a Oviedo", recuenta.

Por la izquierda, Gloria López, Carmen Graña y Rosa Estrella, junto a unos mantones. / Irma Collín

Y de fuera también vino gente. María Oliver es otra profesora, pero que vino desde Ciudad Real. Allí la tradición es la blonda de Almagro, aunque no pudo traer muestras porque una labor llevar quinientos bolillos y se estropearía en un viaje tan largo. Para compensar, obsequió a las compañeras asturianas exhibiendo un abanico y un lienzo con el árbol de la vida, las dos obras de estilo italiano. "El encuentro me encanta, conocí a unas compañeras suyas en otro congreso de hace mes y medio en Granada y me dije que me voy para allá", relata la castellanomanchega, que se vino al Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo dispuesta a descubrir nuevas técnicas. "Las del norte", aclara.

