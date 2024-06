"Crear con la única motivación de llenar salas me parece una trampa"

El coreógrafo y bailarín vasco Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola firma la coreografía de "Dance of the Sun", de la Geneva Camerata. Con la agrupación orquestal finaliza hoy la actual edición de Danza Oviedo, el festival que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. Las entradas, a partir de 22 euros, están a la venta en las taquillas del teatro Campoamor, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y en entradas.oviedo.es.

–¿Cómo y cuándo empezó su colaboración con la Geneva Camerata? ¿Y cuál es la filosofía de trabajo de la compañía, sus valores y sus intereses?

–Mi primera colaboración con la Geneva Camerata fue en 2017, para la creación de la suite de Le bourgeois Gentilhomme de Lully, que después pasaría a formar parte, junto a la Sinfonía 40 de Mozart, de La Danse du Soleil. La orquesta buscaba nuevas formas de presentar la música que interpretaban, de investigar formatos diferentes al concierto tradicional. En mi trabajo, yo llevaba ya varios años desarrollando mi interés, en diferentes producciones y colaboraciones, en encontrar formas de integrar la música, su interpretación, en el evento teatral y performativo, de forma completa, como parte integral del discurso artístico, así como en ampliar el foco no sólo a la interpretación de la música, sino al intérprete, a su humanidad. El músico me interesaba, más allá de sus capacidades técnicas e interpretativas, como persona cuya presencia "cuenta" tanto como la música que interpreta.

–El New York Times se ha referido a “Dance of the Sun” como a uno de los espectáculos más bellos del ámbito de la música clásica. ¿Qué lo hace tan excepcional?

–No puedo saber cuáles fueron los criterios que llevaron al NYT a declarar nuestro espectáculo como uno de los más bellos del ámbito de la música clásica. Pero personalmente, lo que a mí me seduce de él, son los múltiples estratos de vivencia y de lectura que se ofrece al público en la simbiosis de una interpretación musical de tan alto nivel, junto con una narrativa teatral transportada por los músicos y por mí (y por Martí Corbera cuando él baila mi rol), a través de las acciones e imágenes que se construyen durante el espectáculo, que permite al público a identificarse con los intérpretes, y no solamente a admirarlos.

–¿La danza consigue atraer a público joven? ¿Cómo conseguir que la música y las expresiones artísticas clásicas interesen a los jóvenes?

–Creo que, principalmente, debemos cuestionarnos la relevancia real de la propuesta artística en el mundo actual, y hacerlo con la máxima integridad y honestidad posible. Crear con la única motivación de llenar salas me parece una trampa. Y aunque es innegable que hay grandes cambios en las nuevas generaciones, yo responsabilizo mucho a las clases políticas en cómo el arte es presentado a esas nuevas generaciones, en el acceso que se les da (o no) a él ya desde la educación. Es desolador ver cómo el apoyo al arte en las escuelas va desapareciendo, sin hablar ya de los cortes de subvenciones a los artistas. A ello se añade que estamos en un momento donde la sociedad capitalista y de consumo está devastando el paisaje cultural, donde el arte se está convirtiendo en un producto más al que se le exige un éxito de números y económico que lo avale, y no una reflexión y calidad.

–¿La separación entre música clásica, contemporánea, pop, folk… empieza a quedarse caduca?

–Cada forma musical debe su identidad al contexto desde el que se genera. Es ello lo que crea su identidad. Yo creo firmemente en defender la diferencia de esas identidades. En lo que no creo es en crear jerarquías entre ellas, en atribuir más valor a unas que a otras. Y tampoco creo en la necesidad de mantenerlas separadas, en nichos diferentes. Creo profundamente en que, haciéndolas convivir, pueden enriquecerse enormemente.

–¿Es buen momento para la danza? ¿Y para la danza y los bailarines españoles?

–No, no creo que lo sea. No por falta de talento o de iniciativas. Si no por falta de infraestructuras, de apoyo, de verdadero interés por parte de los políticos, que muy desgraciadamente tienen el poder de convertir en desierto árido, incluso el más fértil de los paisajes.

