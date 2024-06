Modelos por un día para "normalizar" el cáncer de mama

Blanca Prieto recuerda perfectamente el día que, sentado frente a ella, el médico pronunció por primera vez la palabra cáncer. "En diez minutos me dijo lo que iba a pasar durante los doce meses siguientes, me puse a llorar porque en ese momento se te cae el mundo encima". Desde aquella consulta hasta hoy han pasado casi dos décadas pero las dudas y los miedos de esta vecina de Oviedo siguen siendo comunes a las que, cada día, se enfrentan a un nuevo diagnóstico. "La palabra cáncer todavía retumba y da miedo a pesar de que cada vez hay un mayor porcentaje de curaciones", explica. Mañana se subirá a la pasarela del desfile solidario de moda de baño que por noveno año organiza Lencerías Berta, un establecimiento situado en pleno centro de Oviedo que se ha convertido en un referente para las mujeres con cáncer de mama.

"Algunas de nuestras clientas nos contaban las dificultades que tenían para encontrar artículos a su medida, fuera de las ortopedias, y nos dimos cuenta de la poca información que existía", detalla Marta Pérez, el alma later del establecimiento ovetense. "Nuestro objetivo desde el inicio fue que normalizar la vida de las pacientes con cáncer de mama y creo que en estos veinte años lo hemos conseguido", asevera.

Con el paso del tiempo "Lencerías Berta" se convirtió en el refugio de muchas pacientes oncológicas. Aquí reciben información, eligen los productos que necesitan en cada etapa y encuentran una red de apoyo a la que agarrarse cuando surgen las dudas o los miedos. "En la consulta no se informa de lo que realmente necesitan tras la operación, qué sujetadores pueden utilizar o a qué ayudas pueden optar porque muchos productos tienen un coste elevado pero existen subvenciones para afrontar el gasto", detalla Marta Pérez. "Hay mucha desinformación y de hecho nos hemos planteado ofrecer charlas al personal sanitario para que puedan orientar mejor a las pacientes".

En su tienda de ropa, la terapia empieza detrás del mostrador con los abrazos sanadores de Marta, la fuerza contagiosa de Aida Piniella y la paciencia de Consuelo Morán, sus dos compañeras en el establecimiento. "Nos contaban cosas que no se atrevían a plantear a su familia y nos dimos cuenta que hacía falta una red de apoyo", relata. Así surgió "La sonrisa del alma", una tertulia semanal que reúne a una docena de mujeres afectadas con cáncer de mama. "No todas las personas están preparadas para estar aquí, hay mucha gente que no quiere oir la palabra cáncer y tienes que estar preparada para escuchar a las demás. Lloramos dos días pero reímos los otros 363", asevera Blanca Prieto.

Los lazos que unen a estas mujeres van mucho más allá de la organización de un desfile solidario para mostrar las últimas tendencias en moda de baño. "Hay que tener algo especial para integrarse, no se por qué pero yo noto enseguida a las clientas que pueden encajar en el grupo", asegura Marta Pérez. "Yo llegué de la mano de una amiga que me habló del desfile solidario y ya llevo once años con ellas, soy la modelo más veterana pero no pienso bajarme de la pasarela", proclama Blanca.

La cita será mañana en la sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe a partir de las seis y media de la tarde. El año pasado Marc Minaya, afectado por cáncer de mama, puso el toque de atención sobre la incidencia de la enfermedad en los hombres. En esta ocasión el hilo conductor va a ser un cuadro de Sorolla que cambiará la calma del Mediterráneo por labelleza y la fuerza del Cantábrico. La comunidad educativa también se ha volcado con una cita en la que participarán alumnos del Conservatorio de Música y del módulo de Estética y Peluquería del IES Pérez de Ayala. "Todos nos han ofrecido su colaboración desinteresada, es muy emocionante", explica Aida Piniella.

