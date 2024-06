Las bibliotecas prevalecerán pese a internet, "pero sufrirán una transformación"

Coordinado por Gema Martínez Rodríguez, subdirectora de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, levantó ayer el telón al ciclo que bajo el título "Acceso a la información, nuevas tecnologías y viejas bibliotecas" comenzó en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos.

Un ciclo que busca la reflexión en torno al papel que tienen que jugar las bibliotecas en nuestra sociedad digital. "¿Han cambiado las funciones de las bibliotecas o sólo los medios con los que cumplir sus fines?", se preguntan los promotores de unas sesiones que ayer ya tuvieron una primera respuesta.

La ofreció Juan José Riaño Alonso –jefe de servicio de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo– en la charla que tituló "¡Prevalecerán! Un aviso sobre las bibliotecas del siglo XXI desde el Materialismo filosófico". Y su respuesta fue que "la curación –en el sentido de conservación y supervisión de bienes– de los contenidos de Internet es precisamente la tarea que deben afrontar los bibliotecarios en el siglo XXI".

Para Juan José Riaño, es evidente que "prolifera, con mayor o menor abundancia, la idea de que la biblioteca va a ser sustituida por la tecnología, concretamente por Internet. Bajo tal idea subyace la suposición de que la biblioteca es un reminiscencia del pasado cuya función ha sido superada". Pero igual no es así. Recurriendo a la teoría de la instituciones antropológicas de Gustavo Bueno, Riaño trató de demostrar "que la biblioteca no es sino una institución más y que, como tal, entra en conflicto con otras instituciones, entre ellas Internet. Ahora bien, el conflicto no tiene porque entrañar necesariamente la desaparición de estas entidades, sino su transformación". De ahí que sea esa "curación de los contenidos de Internet" la tarea en la que deban esforzarse los profesionales de este siglo.

El ciclo, en el que estuvo presente el presidente del RIDEA, Ramón Rodríguez, que fue director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, se presenta como una oportunidad para la reflexión pero también para dar a conocer formas de trabajar que aprovechan las nuevas tecnologías para mantener el quehacer bibliotecario y cómo se utilizan estos medios en las bibliotecas asturianas, poniendo de relieve el patrimonio bibliográfico regional. Tras la sesión de ayer, la próxima cita será el10 de junio, cuando Xavier Agenjo y Patricia Juez hablarán sobre "Visibilidad, accesibilidad y preservación del patrimonio bibliográfico de Asturias con la tecnología Linked Open Data".