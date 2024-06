"Para que los personajes cuenten su historia no necesito que nadie me cuente la suya"

Fernando Aramburu (San Sebastián, 64 años) está de vuelta a la mesa de las novedades editoriales en plena temporada de ferias literarias. Consolidado como uno de los autores mayores en castellano después del éxito de "Patria", presenta "El niño" (Tusquets), nueva entrega de su saga "Gentes vascas", donde sitúa la trama en la explosión de gas propano en un colegio de Ortuella (Vizcaya) que el 23 de octubre de 1980 acabó con la vida de 50 niños y tres adultos.

–¿Qué le condujo a esta historia?

–Estaba en mi memoria. Lo llevaba conmigo desde que ocurrió, revivido después porque fui docente en Alemania de niños de esa misma edad. Eso coincide en mi empeño en la escritura de la serie "Gentes vascas", y estos hechos me interpelaban de una manera directa.

–Aquí no está ETA. Pero sí hay muerte, pérdida y familia.

–La serie contempla el relato de vidas de gentes vascas, de vecinos, en los que repercute la historia colectiva. No tiene por qué estar relacionada con el terrorismo. También quería prestar atención a otro tipo de historia, no quiero seguir escribiendo sobre los mismos temas aunque siga indagando en la vida de mis paisanos, siempre en la época que yo también conocí.

–Sus historias son universales, claro, pero ¿por qué ese empeño en enraizar esta parte de su literatura en su tierra natal?

–A veces me pregunto, después de cuatro décadas viviendo en Alemania, por qué una y otra vez vuelvo en la escritura a mi tierra natal. Quizá porque allí pasé mi infancia, mi juventud, quizá porque en mi recuerdo está la circunstancia en que viví en una sociedad donde estaba muy presente la violencia. Y quizá porque mi recuerdo está asociado a una herida, a una indignación, veo mi tierra natal como un problema y esto me empuja cada cierto tiempo, no todo el tiempo, a tratar de dejar un testimonio por la vía de la literatura.

–Me pregunto si ha llegado a la conclusión de que el pueblo vasco, generalizando de esta forma, tiene alguna singularidad al enfrentarse a una tragedia colectiva como la de Ortuella.

–En absoluto. No creo que esas cuestiones sean privativas de determinadas sociedades. Si uno las cuenta en una época y en un escenario, en el País Vasco, es porque lo conozco mejor. La pérdida de un hijo pasa en cualquier parte del mundo, pero si lo sitúo en Estocolmo no lo voy a hacer bien, incurriré en errores, en imprecisiones, no sabré cómo se expresan los personajes.

–¿Y todo eso del espíritu vasco de lo colectivo, la cuadrilla?

–Son generalidades, y con generalidades lo único que se puede hacer es estropear las novelas. Si algo tiene que buscar la literatura es singularizar sus personajes.

–Al hecho terrible de la pérdida de un hijo usted añade aquí la pérdida de un nieto, y compone una personaje fascinante, el abuelo Nicasio.

–Por primera vez en mi dedicación a la creación literaria establecí una relación sentimental con un personaje. Nunca me había ocurrido. A menudo me preguntaban eso de cómo hace usted para ponerse en la piel de... Y yo repsondo que no me pongo en la piel de nadie, que trabajo con palabras y no con personas. Peron en este caso me fue imposible no vincularme sentimentalmente. La razón no es otra que yo he vivido con la carencia de mis abuelos. No era consciente de ese hueco, pero mientras escribía "El niño" me abuelicé. Ejercí del abuelo y del nieto y probé qué significaba ser abuelo y ser nieto. Eso ha tenido como consecuencia que este personaje está tratado con cierta delicadeza y ternura.

–Ahora ya es abuelo, creo.

–Sí, y una parte de la novela la escribí ya como abuelo novato e improvisador. La escritura de "El Niño" me srivió un poco de entrenamiento y creo que hay multitud de detalles en la forma de componer el personaje.

–¿Cómo trabajó? ¿Regresó a Ortuella, entrevistó a algunas de aquellas familias?

–Hice un esfuerzos de documentación exhaustivo con acopio de datos pero no me quise entrevistar con nadie porque quería contar mi historia, y no quería verme en la situación de evitar un episodio por que le hubiera ocurrido a alguien. Sí vi entrevistas para fijarme en la gestualidad, la manera de expresarse, la vibración sentimental de los recuerdos. En mi proyecto se contempla la creación de un dibujo humano. Yo no cuento en el accidente de Ortuella, mi esfuerzo está encaminado a mostrar cómo un pequeño elenco de personajes afronta el duelo. Esa es la columna vertebral, y para eso no necesito que nadie me cuente su historia, sino tener las manos libres para que la cuenten los propios personajes.

–Hay aquí una práctica experimental. La voz del propio texto se cuela para matizar, oponer y disculpar. ¿Cómo surge esta idea y con que fin?

–Es un recurso que venía aplicando de forma más subrepticia en novelas anteriores. Aquí sirve de soporte a un relato y lo hace desde su perspectiva porque quiere ser un buen texto. Disiente de algunas decisiones pero la repercusión va mucho más allá. También me parecí muy importante colocar una serie de remansos que sirvieran de recordatorio de que esto es una novela y no la verdad cruda. Era consciente de que iba a transcurrir por senderos de considerable intensidad emocional y me parecía necesario que una voz externa hiciera de calmante. Sin este recurso esta historia resultaría demasiado intensa.

