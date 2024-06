Una voz ovetense con doble mensaje que se llevó el aplauso de Lola Índigo y la felicitación de Melendi

Luis Rodríguez es de Oviedo, tiene 12 años y "desde pequeño" la familia se ha reunido alrededor de la televisión para ver programas concurso musicales. Llevaba tiempo dándole la lata a sus padres con que quería participar en uno de esos programas pero no le hacían demasiado caso. El chaval pensaba que aquello "podía ser divertido" y además "sabía que cantaba bien, que afinaba".

Insistente como solo puede llegar a ser un niño, un día mientras su madre trabajaba en el ordenador le pidió que abriese en internet la página web de "La Voz Kids", el popular programa de talentos de Antena 3.

"Mira, mamá, está abierto el plazo de inscripción, solo tienes que poner los datos y mandarlo". Más porque el crío la dejase seguir trabajando que por convicción, Nuria Rodríguez le dio a enviar. Una respuesta automática le devolvió "un formulario inmenso de decenas de preguntas".

La madre no dijo nada y cada poco Luis preguntaba si había enviado el formulario. Ella lo dejó ahí, entre los archivos recibidos a los que no se presta demasiada atención, pero un día le suena el teléfono y al otro lado está Andrea, una de las redactoras del programa. Nuria se sincera: "El formulario es un peñazo y la verdad, tampoco tengo muy claro si quiero que el niño vaya al programa". En realidad, la madre desconfía de que la llamada proceda realmente del programa, pero eso no se lo dice a nadie.

"Mira, envíame un vídeo de presentación y otro del niño cantando y te digo si merece la pena que cubras el formulario", le dijo Andrea. Y sí, mereció la pena.

La tradición musical venía por parte de padre. José Rodríguez formó parte de la tristemente desaparecida Escolanía de Covadonga y de la Escola Cantorum de la Catedral de León, tocó el chelo y llegó a grabar un disco con el típico grupo de juventud. Aún así, Luis no andaba cantando por los pasillos de casa, pero al niño se le metió en la cabeza lo de ir a "La Voz Kids".

Tras cubrir el extenso y tedioso formulario comenzó un proceso de casting en el que el ovetense fue pasando todas las selecciones hasta plantarse en las populares audiciones a ciegas. En ese tiempo, Nuria Rodríguez, que acompañaba a su hijo en cada paso, despejó sus dudas y se dio cuenta de que sí, de que aquella primera llamada era de la tele.

"Eres todo lo que yo quiero ver en este programa: diversión, energía y felicidad", le dijo Lola Índigo

Fue la madre quien preparó la estrategia para decirle al niño que finalmente había sido seleccionado para el programa. "Me llamaron y me pidieron que preparase algo especial para decírselo a Luis y grabase su reacción", recuerda la madre. A la mujer se le ocurrió que ya que los abuelos estaban de mudanza había que echarles una mano con las cajas, y en una de esas cajas, que Luis debía manipular, había una carta con el logo del programa de talentos.

Todo esto ocurrió el verano pasado, en tiempo de vacaciones. Nadie podía saber nada, nadie debía estar al tanto de que el niño había entrado en el programa y que cada poco se iba a Madrid a grabar. El programa comenzó a emitirse el pasado 13 de abril y ya en esa primera entrega salió el ovetense.

En las audiciones a ciegas, una de las partes más importantes y llamativas del programa, Luis salió al escenario e interpretó "Libertad" de Nil Moliner. Escuchándole, de espaldas, estaban Melendi, David Bisbal, Rosario Flores y Lola Índigo. Esta última giró su butaca y eso significaba que Luis estaba dentro del programa. "Muy bien Luisete", le aplaudió Índigo, que no dudó en recalcar que "este niño es todo lo que yo quiero ver en este programa: es diversión, es energía, transmite felicidad, ha elegido una canción increíble... para mí lo tiene todo".

Pero no la cosa no acabó ahí. El ovetense había salido al escenario con una camiseta de la Asociación Galbán con un dibujo del artista asturiano Edgar Plans. Melendi se fijó y se lo hizo saber, ahí Luis ya pudo explicar que era de Oviedo –"la capital de Asturias", dijo de corrido provocando la risa de todos, que inmediatamente miraron a Melendi– y que la camiseta era de una asociación que apoya a los niños con cáncer y a sus familias.

Su gesto lo alabó Melendi, que insistió en que "es bonito y reseñable que venga a cantar aquí, que pare él es algo súper importante, y tenga la conciencia para dar visibilidad a otros. ¡Un aplauso fuerte, paisano!", le dijo el artista ovetense. También le confesó que había estado a punto de darse la vuelta porque "ibas afinado del todo; y si Mimi dice que además estabas moviéndote, pues más mérito todavía".

Pero tampoco quedaba ahí la cosa. "Me gustaría cantar una canción contigo", le dijo el niño a David Bisbal, así que el de Oviedo y el de Almería cantaron juntos "Ajedrez".

Y mientras, dice Luis que "estaba en shock". Cuando salió a cantar al escenario del programa de televisión asegura que solo se fijaba en el público para ver cómo reaccionaba. Cuando vio que Lola Índigo se giraba, pensó "en todo lo que iba a pasar en el futuro".

Aquella idea de que podría ser divertido ir a un programa de televisión se convirtió en una experiencia única y casi en un proyecto de vida. Luis, que terminará el curso en el Baudilio Arce y empezará el próximo en el Fleming, quiere dedicarse a la música. De mano ya está pensando en apuntarse a otros programas similares y su gran sueño sería participar en Eurovisión Junior, "pero tiene que seguir estudiando, eso es lo primero", apostilla la madre. Por el momento ya se ha apuntado a un coro y solicitado plaza en la Escuela Municipal de Música.

