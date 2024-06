Aprobados 8,3 millones más para "la obra transformadora" del Palacio de los Deportes

Alfa y omega del Pleno, la sesión de ayer se inició con una broma de Elena Figaredo. La de Vox felicitó a Canteli por haber recibido el "Ladrillo rosa" de Xega (el colectivo lo hace por la desaparición del programa de educación sexual "Asexovi") y le animó "a seguir avanzando en esa línea". Y en los minutos de conclusión de la sesión plenaria fue Alejandro Suárez (Convocatoria-IU) quien se puso serio y recriminó aquel chascarrillo: "Son temas sensibles y ruego que el PP reaccione ante esta crítica del colectivo LGTBI . El PP no es Vox, conforma esta democracia, mientras que los extremismos son efímeros". Canteli entró al debate y se apresuró a explicar que su postura ante este colectivo es de "respeto total": "En mi círculo de amigos hay muchos y no pasa nada, yo no soy dudoso en ese sentido", expresó, para concluir con un "que me den un ladrillo, dos, una pared entera, me da igual, yo sé cómo soy. ¡Respeto, respeto, respeto!".